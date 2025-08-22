עוד על CA1

Coupon Assets סֵמֶל

Coupon Assets מְחִיר(CA1)

1 CA1 ל USDמחיר חי:

-1.01%1D
USD
Coupon Assets (CA1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:38 (UTC+8)

Coupon Assets (CA1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.4168
$ 0.4168$ 0.4168
גבוה 24 שעות

-0.15%

-1.01%

-0.73%

-0.73%

Coupon Assets (CA1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4107. במהלך 24 השעות האחרונות, CA1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4101 לבין שיא של $ 0.4168, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CA1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7091320800046876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1615430304068605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CA1 השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coupon Assets (CA1) מידע שוק

No.1526

3.58%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Coupon Assets הוא $ 3.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.76K. ההיצע במחזור של CA1 הוא 9.67M, עם היצע כולל של 270000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.89M.

Coupon Assets (CA1) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Coupon Assetsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00419-1.01%
30 ימים$ -0.0572-12.23%
60 ימים$ -0.1277-23.72%
90 ימים$ -0.1257-23.44%
Coupon Assets שינוי מחיר היום

היום,CA1 רשם שינוי של $ -0.00419 (-1.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Coupon Assets שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0572 (-12.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Coupon Assets שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CA1 ראה שינוי של $ -0.1277 (-23.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Coupon Assets שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1257 (-23.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Coupon Assets (CA1)?

בדוק את Coupon Assets עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCoupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Coupon Assetsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCA1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Coupon Assetsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCoupon Assets לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Coupon Assetsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coupon Assets (CA1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coupon Assets (CA1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coupon Assets.

בדוק את Coupon Assets תחזית המחיר עכשיו‏!

Coupon Assets (CA1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coupon Assets (CA1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CA1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Coupon Assets (CA1)

מחפש איך לקנותCoupon Assets? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Coupon Assetsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CA1 למטבעות מקומיים

Coupon Assets מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Coupon Assets, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCoupon Assets הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Coupon Assets

כמה שווה Coupon Assets (CA1) היום?
החי CA1המחיר ב USD הוא 0.4107 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CA1 ל USD?
המחיר הנוכחי של CA1 ל USD הוא $ 0.4107. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coupon Assets?
שווי השוק של CA1 הוא $ 3.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CA1?
ההיצע במחזור של CA1 הוא 9.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CA1?
‏‏CA1 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.7091320800046876 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CA1?
CA1 ‏‏רשם מחירATL של 0.1615430304068605 USD.
מהו נפח המסחר של CA1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CA1 הוא $ 73.76K USD.
האם CA1 יעלה השנה?
CA1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CA1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:38 (UTC+8)

Coupon Assets (CA1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

