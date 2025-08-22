Coupon Assets (CA1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4107. במהלך 24 השעות האחרונות, CA1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4101 לבין שיא של $ 0.4168, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CA1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7091320800046876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1615430304068605.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CA1 השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Coupon Assets (CA1) מידע שוק
No.1526
$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M
$ 73.76K
$ 73.76K$ 73.76K
$ 110.89M
$ 110.89M$ 110.89M
9.67M
9.67M 9.67M
270,000,000
270,000,000 270,000,000
270,000,000
270,000,000 270,000,000
3.58%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Coupon Assets הוא $ 3.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.76K. ההיצע במחזור של CA1 הוא 9.67M, עם היצע כולל של 270000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.89M.
Coupon Assets (CA1) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Coupon Assetsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00419
-1.01%
30 ימים
$ -0.0572
-12.23%
60 ימים
$ -0.1277
-23.72%
90 ימים
$ -0.1257
-23.44%
Coupon Assets שינוי מחיר היום
היום,CA1 רשם שינוי של $ -0.00419 (-1.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Coupon Assets שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0572 (-12.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Coupon Assets שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CA1 ראה שינוי של $ -0.1277 (-23.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Coupon Assets שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1257 (-23.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Coupon Assets (CA1)?
Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!
Coupon Assets זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Coupon Assetsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCA1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Coupon Assetsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCoupon Assets לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Coupon Assetsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Coupon Assets (CA1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coupon Assets (CA1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coupon Assets.
הבנת הטוקנומיקה של Coupon Assets (CA1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CA1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Coupon Assets (CA1)
מחפש איך לקנותCoupon Assets? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Coupon Assetsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.