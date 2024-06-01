C4E (C4E) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי C4E (C4E), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

C4E (C4E) מידע C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading. אתר רשמי: https://c4e.io/ מסמך לבן: https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.c4e.io/ קנה C4Eעכשיו!

C4E (C4E) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור C4E (C4E), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 300.29M $ 300.29M $ 300.29M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M שיא כל הזמנים: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 שפל כל הזמנים: $ 0.006714068659380798 $ 0.006714068659380798 $ 0.006714068659380798 מחיר נוכחי: $ 0.0068 $ 0.0068 $ 0.0068 למידע נוסף על C4E (C4E) מחיר

C4E (C4E) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של C4E (C4E) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של C4E אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות C4Eהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את C4Eטוקניומיקה, חקרו אתC4Eהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

C4E (C4E) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של C4Eעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה C4E עכשיו את היסטוריית המחירים!

C4E חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן C4E עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו C4E משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה C4Eעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

