C4E סֵמֶל

C4E מְחִיר(C4E)

1 C4E ל USDמחיר חי:

$0.00703
$0.00703$0.00703
-1.12%1D
USD
C4E (C4E) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:57:41 (UTC+8)

C4E (C4E) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00701
$ 0.00701$ 0.00701
24 שעות נמוך
$ 0.00714
$ 0.00714$ 0.00714
גבוה 24 שעות

$ 0.00701
$ 0.00701$ 0.00701

$ 0.00714
$ 0.00714$ 0.00714

$ 0.1172002648004181
$ 0.1172002648004181$ 0.1172002648004181

$ 0.006714068659380798
$ 0.006714068659380798$ 0.006714068659380798

-0.15%

-1.11%

-0.15%

-0.15%

C4E (C4E) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00703. במהלך 24 השעות האחרונות, C4E נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00701 לבין שיא של $ 0.00714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. C4Eהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1172002648004181, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006714068659380798.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, C4E השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

C4E (C4E) מידע שוק

No.5036

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

0.00
0.00 0.00

300,285,100
300,285,100 300,285,100

C4E

שווי השוק הנוכחי של C4E הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.09K. ההיצע במחזור של C4E הוא 0.00, עם היצע כולל של 300285100. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.

C4E (C4E) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של C4Eהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000796-1.11%
30 ימים$ -0.00164-18.92%
60 ימים$ -0.00049-6.52%
90 ימים$ -0.00169-19.39%
C4E שינוי מחיר היום

היום,C4E רשם שינוי של $ -0.0000796 (-1.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

C4E שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00164 (-18.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

C4E שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,C4E ראה שינוי של $ -0.00049 (-6.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

C4E שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00169 (-19.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של C4E (C4E)?

בדוק את C4E עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהC4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

C4E זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול C4Eההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקC4E את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים C4Eאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךC4E לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

C4Eתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה C4E (C4E) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות C4E (C4E) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור C4E.

בדוק את C4E תחזית המחיר עכשיו‏!

C4E (C4E) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של C4E (C4E) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על C4E הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות C4E (C4E)

מחפש איך לקנותC4E? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש C4Eב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

C4E למטבעות מקומיים

1 C4E(C4E) ל VND
184.99445
1 C4E(C4E) ל AUD
A$0.0108262
1 C4E(C4E) ל GBP
0.0052022
1 C4E(C4E) ל EUR
0.0059755
1 C4E(C4E) ל USD
$0.00703
1 C4E(C4E) ל MYR
RM0.029526
1 C4E(C4E) ל TRY
0.28823
1 C4E(C4E) ל JPY
¥1.03341
1 C4E(C4E) ל ARS
ARS$9.28663
1 C4E(C4E) ל RUB
0.5665477
1 C4E(C4E) ל INR
0.6156874
1 C4E(C4E) ל IDR
Rp113.3870809
1 C4E(C4E) ל KRW
9.7638264
1 C4E(C4E) ל PHP
0.3988822
1 C4E(C4E) ל EGP
￡E.0.3410253
1 C4E(C4E) ל BRL
R$0.0382432
1 C4E(C4E) ל CAD
C$0.0097014
1 C4E(C4E) ל BDT
0.8473962
1 C4E(C4E) ל NGN
10.7164617
1 C4E(C4E) ל COP
$28.12
1 C4E(C4E) ל ZAR
R.0.1232359
1 C4E(C4E) ל UAH
0.2879488
1 C4E(C4E) ל VES
Bs0.9842
1 C4E(C4E) ל CLP
$6.74177
1 C4E(C4E) ל PKR
Rs1.9769063
1 C4E(C4E) ל KZT
3.7453028
1 C4E(C4E) ל THB
฿0.2281235
1 C4E(C4E) ל TWD
NT$0.2142744
1 C4E(C4E) ל AED
د.إ0.0258001
1 C4E(C4E) ל CHF
Fr0.005624
1 C4E(C4E) ל HKD
HK$0.0549043
1 C4E(C4E) ל AMD
֏2.6618392
1 C4E(C4E) ל MAD
.د.م0.0630591
1 C4E(C4E) ל MXN
$0.1311095
1 C4E(C4E) ל SAR
ريال0.0263625
1 C4E(C4E) ל PLN
0.0255892
1 C4E(C4E) ל RON
лв0.0303696
1 C4E(C4E) ל SEK
kr0.0669959
1 C4E(C4E) ל BGN
лв0.0117401
1 C4E(C4E) ל HUF
Ft2.3911139
1 C4E(C4E) ל CZK
0.1475597
1 C4E(C4E) ל KWD
د.ك0.00214415
1 C4E(C4E) ל ILS
0.0237614
1 C4E(C4E) ל AOA
Kz6.4083371
1 C4E(C4E) ל BHD
.د.ب0.00265031
1 C4E(C4E) ל BMD
$0.00703
1 C4E(C4E) ל DKK
kr0.0448514
1 C4E(C4E) ל HNL
L0.1822879
1 C4E(C4E) ל MUR
0.3208492
1 C4E(C4E) ל NAD
$0.1228844
1 C4E(C4E) ל NOK
kr0.0710733
1 C4E(C4E) ל NZD
$0.011951
1 C4E(C4E) ל PAB
B/.0.00703
1 C4E(C4E) ל PGK
K0.0293854
1 C4E(C4E) ל QAR
ر.ق0.0253783
1 C4E(C4E) ל RSD
дин.0.7044763

C4E מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של C4E, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרC4E הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על C4E

כמה שווה C4E (C4E) היום?
החי C4Eהמחיר ב USD הוא 0.00703 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי C4E ל USD?
המחיר הנוכחי של C4E ל USD הוא $ 0.00703. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של C4E?
שווי השוק של C4E הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של C4E?
ההיצע במחזור של C4E הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של C4E?
‏‏C4E השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1172002648004181 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של C4E?
C4E ‏‏רשם מחירATL של 0.006714068659380798 USD.
מהו נפח המסחר של C4E?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור C4E הוא $ 10.09K USD.
האם C4E יעלה השנה?
C4E ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את C4E תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:57:41 (UTC+8)

