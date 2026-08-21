Chainbase (C) ניתוח טכני היום דף Chainbase הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של C מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chainbase למטה. הירשם

Chainbase (C) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06704 -- +7.57% +3.68% -27.36%

Chainbase אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Chainbase במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 2 קנה 23 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 2 קנה 9 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06699 0.06695 R2 0.06695 0.06692 R1 0.06691 0.0669 PP 0.06687 0.06687 S1 0.06683 0.06684 S2 0.06679 0.06682 S3 0.06675 0.06679

Chainbase אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $5.09 M $5.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.11 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Chainbase זרימת הון זרימת נטו פנימה CUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.06 M 0.07 2026-08-20 $0.00 M 0.07 2026-08-19 -$0.01 M 0.06 2026-08-18 $0.01 M 0.06 2026-08-17 -$0.01 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Chainbase (C) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Chainbase מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT C $0.06688 $0.06688 $0.06688 -0.32% 915.08K (USDT) סַחַר