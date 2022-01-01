BLOCK VAULT (BVT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BLOCK VAULT (BVT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BLOCK VAULT (BVT) מידע BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. אתר רשמי: https://bvtoken.live/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 קנה BVTעכשיו!

BLOCK VAULT (BVT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BLOCK VAULT (BVT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 592.98M $ 592.98M $ 592.98M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B שיא כל הזמנים: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 4.6815 $ 4.6815 $ 4.6815 למידע נוסף על BLOCK VAULT (BVT) מחיר

BLOCK VAULT (BVT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BLOCK VAULT (BVT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BVT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BVTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BVTטוקניומיקה, חקרו אתBVTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BVT מעוניין להוסיף את BLOCK VAULT (BVT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BVT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BVT ב-MEXC עכשיו!

BLOCK VAULT (BVT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BVTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BVT עכשיו את היסטוריית המחירים!

BVT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BVT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BVT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BVTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

