BLOCK VAULT סֵמֶל

BLOCK VAULT מְחִיר(BVT)

1 BVT ל USDמחיר חי:

$5.5968
-8.69%1D
USD
BLOCK VAULT (BVT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:04 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.3799
24 שעות נמוך
$ 7.5
גבוה 24 שעות

$ 2.3799
$ 7.5
--
--
-6.72%

-8.69%

+702.06%

+702.06%

BLOCK VAULT (BVT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5.5968. במהלך 24 השעות האחרונות, BVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.3799 לבין שיא של $ 7.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BVT השתנה ב -6.72% במהלך השעה האחרונה, -8.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+702.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BLOCK VAULT (BVT) מידע שוק

--
$ 201.73K
$ 201.73K$ 201.73K

$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B

--
592,975,131
592,975,131 592,975,131

BSC

שווי השוק הנוכחי של BLOCK VAULT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 201.73K. ההיצע במחזור של BVT הוא --, עם היצע כולל של 592975131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.32B.

BLOCK VAULT (BVT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BLOCK VAULTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.532649-8.69%
30 ימים$ +4.8768+677.33%
60 ימים$ +5.4933+5,307.53%
90 ימים$ +5.2968+1,765.60%
BLOCK VAULT שינוי מחיר היום

היום,BVT רשם שינוי של $ -0.532649 (-8.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BLOCK VAULT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +4.8768 (+677.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BLOCK VAULT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BVT ראה שינוי של $ +5.4933 (+5,307.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BLOCK VAULT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +5.2968 (+1,765.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BLOCK VAULT (BVT)?

בדוק את BLOCK VAULT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BLOCK VAULTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBVT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BLOCK VAULTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBLOCK VAULT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BLOCK VAULTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BLOCK VAULT (BVT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BLOCK VAULT (BVT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BLOCK VAULT.

בדוק את BLOCK VAULT תחזית המחיר עכשיו‏!

BLOCK VAULT (BVT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BLOCK VAULT (BVT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BVT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BLOCK VAULT (BVT)

מחפש איך לקנותBLOCK VAULT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BLOCK VAULTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BVT למטבעות מקומיים

1 BLOCK VAULT(BVT) ל VND
147,279.792
1 BLOCK VAULT(BVT) ל AUD
A$8.619072
1 BLOCK VAULT(BVT) ל GBP
4.141632
1 BLOCK VAULT(BVT) ל EUR
4.75728
1 BLOCK VAULT(BVT) ל USD
$5.5968
1 BLOCK VAULT(BVT) ל MYR
RM23.50656
1 BLOCK VAULT(BVT) ל TRY
229.4688
1 BLOCK VAULT(BVT) ל JPY
¥822.7296
1 BLOCK VAULT(BVT) ל ARS
ARS$7,403.1672
1 BLOCK VAULT(BVT) ל RUB
452.445312
1 BLOCK VAULT(BVT) ל INR
489.99984
1 BLOCK VAULT(BVT) ל IDR
Rp90,270.955104
1 BLOCK VAULT(BVT) ל KRW
7,773.283584
1 BLOCK VAULT(BVT) ל PHP
317.114688
1 BLOCK VAULT(BVT) ל EGP
￡E.271.4448
1 BLOCK VAULT(BVT) ל BRL
R$30.334656
1 BLOCK VAULT(BVT) ל CAD
C$7.723584
1 BLOCK VAULT(BVT) ל BDT
680.906688
1 BLOCK VAULT(BVT) ל NGN
8,557.78704
1 BLOCK VAULT(BVT) ל COP
$22,477.084608
1 BLOCK VAULT(BVT) ל ZAR
R.98.335776
1 BLOCK VAULT(BVT) ל UAH
231.98736
1 BLOCK VAULT(BVT) ל VES
Bs783.552
1 BLOCK VAULT(BVT) ל CLP
$5,372.928
1 BLOCK VAULT(BVT) ל PKR
Rs1,586.804736
1 BLOCK VAULT(BVT) ל KZT
2,994.511872
1 BLOCK VAULT(BVT) ל THB
฿181.560192
1 BLOCK VAULT(BVT) ל TWD
NT$170.590464
1 BLOCK VAULT(BVT) ל AED
د.إ20.540256
1 BLOCK VAULT(BVT) ל CHF
Fr4.47744
1 BLOCK VAULT(BVT) ל HKD
HK$43.711008
1 BLOCK VAULT(BVT) ל AMD
֏2,142.678912
1 BLOCK VAULT(BVT) ל MAD
.د.م50.3712
1 BLOCK VAULT(BVT) ל MXN
$104.268384
1 BLOCK VAULT(BVT) ל SAR
ريال20.988
1 BLOCK VAULT(BVT) ל PLN
20.372352
1 BLOCK VAULT(BVT) ל RON
лв24.122208
1 BLOCK VAULT(BVT) ל SEK
kr53.281536
1 BLOCK VAULT(BVT) ל BGN
лв9.346656
1 BLOCK VAULT(BVT) ל HUF
Ft1,902.35232
1 BLOCK VAULT(BVT) ל CZK
117.420864
1 BLOCK VAULT(BVT) ל KWD
د.ك1.707024
1 BLOCK VAULT(BVT) ל ILS
18.861216
1 BLOCK VAULT(BVT) ל AOA
Kz5,101.874976
1 BLOCK VAULT(BVT) ל BHD
.د.ب2.1099936
1 BLOCK VAULT(BVT) ל BMD
$5.5968
1 BLOCK VAULT(BVT) ל DKK
kr35.707584
1 BLOCK VAULT(BVT) ל HNL
L146.524224
1 BLOCK VAULT(BVT) ל MUR
255.437952
1 BLOCK VAULT(BVT) ל NAD
$98.111904
1 BLOCK VAULT(BVT) ל NOK
kr56.471712
1 BLOCK VAULT(BVT) ל NZD
$9.51456
1 BLOCK VAULT(BVT) ל PAB
B/.5.5968
1 BLOCK VAULT(BVT) ל PGK
K23.618496
1 BLOCK VAULT(BVT) ל QAR
ر.ق20.316384
1 BLOCK VAULT(BVT) ל RSD
дин.560.351616

BLOCK VAULT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BLOCK VAULT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBLOCK VAULT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BLOCK VAULT

כמה שווה BLOCK VAULT (BVT) היום?
החי BVTהמחיר ב USD הוא 5.5968 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BVT ל USD?
המחיר הנוכחי של BVT ל USD הוא $ 5.5968. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BLOCK VAULT?
שווי השוק של BVT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BVT?
ההיצע במחזור של BVT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BVT?
‏‏BVT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BVT?
BVT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BVT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BVT הוא $ 201.73K USD.
האם BVT יעלה השנה?
BVT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BVT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:16:04 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BVT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BVT
BVT
USD
USD

1 BVT = 5.5968 USD

מסחרBVT

USDTBVT
$5.5968
$5.5968$5.5968
-8.69%

