Hive AI (BUZZ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hive AI (BUZZ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hive AI (BUZZ) מידע A modular network of interoperable DeFi agents אתר רשמי: https://www.askthehive.ai/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump קנה BUZZעכשיו!

Hive AI (BUZZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hive AI (BUZZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M ההיצע הכולל: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M אספקה במחזור: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M שיא כל הזמנים: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 שפל כל הזמנים: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 מחיר נוכחי: $ 0.011086 $ 0.011086 $ 0.011086 למידע נוסף על Hive AI (BUZZ) מחיר

Hive AI (BUZZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hive AI (BUZZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BUZZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BUZZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BUZZטוקניומיקה, חקרו אתBUZZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BUZZ מעוניין להוסיף את Hive AI (BUZZ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BUZZ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BUZZ ב-MEXC עכשיו!

Hive AI (BUZZ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BUZZעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BUZZ עכשיו את היסטוריית המחירים!

BUZZ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BUZZ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BUZZ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BUZZעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

