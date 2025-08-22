עוד על BUZZ

1 BUZZ ל USDמחיר חי:

$0.011468
$0.011468
-6.86%1D
USD
Hive AI (BUZZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:23 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.011219
$ 0.011219
24 שעות נמוך
$ 0.013645
$ 0.013645
גבוה 24 שעות

$ 0.011219
$ 0.011219

$ 0.013645
$ 0.013645

$ 0.18833929238597144
$ 0.18833929238597144

$ 0.005015884302613237
$ 0.005015884302613237

-0.47%

-6.85%

+12.57%

+12.57%

Hive AI (BUZZ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.011468. במהלך 24 השעות האחרונות, BUZZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011219 לבין שיא של $ 0.013645, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUZZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18833929238597144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005015884302613237.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUZZ השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hive AI (BUZZ) מידע שוק

No.1089

$ 11.47M
$ 11.47M

$ 65.30K
$ 65.30K

$ 11.47M
$ 11.47M

999.87M
999.87M

999,867,160
999,867,160

SOL

שווי השוק הנוכחי של Hive AI הוא $ 11.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.30K. ההיצע במחזור של BUZZ הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999867160. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.47M.

Hive AI (BUZZ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hive AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00084465-6.85%
30 ימים$ +0.003675+47.15%
60 ימים$ +0.004682+68.99%
90 ימים$ +0.001994+21.04%
Hive AI שינוי מחיר היום

היום,BUZZ רשם שינוי של $ -0.00084465 (-6.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hive AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.003675 (+47.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hive AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUZZ ראה שינוי של $ +0.004682 (+68.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hive AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001994 (+21.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hive AI (BUZZ)?

בדוק את Hive AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hive AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBUZZ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hive AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHive AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hive AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hive AI (BUZZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hive AI (BUZZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hive AI.

בדוק את Hive AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Hive AI (BUZZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hive AI (BUZZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUZZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hive AI (BUZZ)

מחפש איך לקנותHive AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hive AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BUZZ למטבעות מקומיים

1 Hive AI(BUZZ) ל VND
301.78042
1 Hive AI(BUZZ) ל AUD
A$0.01754604
1 Hive AI(BUZZ) ל GBP
0.00837164
1 Hive AI(BUZZ) ל EUR
0.0097478
1 Hive AI(BUZZ) ל USD
$0.011468
1 Hive AI(BUZZ) ל MYR
RM0.0481656
1 Hive AI(BUZZ) ל TRY
0.47007332
1 Hive AI(BUZZ) ל JPY
¥1.685796
1 Hive AI(BUZZ) ל ARS
ARS$15.149228
1 Hive AI(BUZZ) ל RUB
0.9271878
1 Hive AI(BUZZ) ל INR
1.0040234
1 Hive AI(BUZZ) ל IDR
Rp184.96771604
1 Hive AI(BUZZ) ל KRW
15.90565728
1 Hive AI(BUZZ) ל PHP
0.6496622
1 Hive AI(BUZZ) ל EGP
￡E.0.55642736
1 Hive AI(BUZZ) ל BRL
R$0.06215656
1 Hive AI(BUZZ) ל CAD
C$0.01582584
1 Hive AI(BUZZ) ל BDT
1.39519688
1 Hive AI(BUZZ) ל NGN
17.5351454
1 Hive AI(BUZZ) ל COP
$46.05617608
1 Hive AI(BUZZ) ל ZAR
R.0.20114872
1 Hive AI(BUZZ) ל UAH
0.4753486
1 Hive AI(BUZZ) ל VES
Bs1.60552
1 Hive AI(BUZZ) ל CLP
$10.997812
1 Hive AI(BUZZ) ל PKR
Rs3.25140736
1 Hive AI(BUZZ) ל KZT
6.13583872
1 Hive AI(BUZZ) ל THB
฿0.37179256
1 Hive AI(BUZZ) ל TWD
NT$0.34931528
1 Hive AI(BUZZ) ל AED
د.إ0.04208756
1 Hive AI(BUZZ) ל CHF
Fr0.0091744
1 Hive AI(BUZZ) ל HKD
HK$0.08956508
1 Hive AI(BUZZ) ל AMD
֏4.37871176
1 Hive AI(BUZZ) ל MAD
.د.م0.103212
1 Hive AI(BUZZ) ל MXN
$0.21364884
1 Hive AI(BUZZ) ל SAR
ريال0.043005
1 Hive AI(BUZZ) ל PLN
0.04174352
1 Hive AI(BUZZ) ל RON
лв0.04954176
1 Hive AI(BUZZ) ל SEK
kr0.10917536
1 Hive AI(BUZZ) ל BGN
лв0.01915156
1 Hive AI(BUZZ) ל HUF
Ft3.89934936
1 Hive AI(BUZZ) ל CZK
0.24071332
1 Hive AI(BUZZ) ל KWD
د.ك0.00349774
1 Hive AI(BUZZ) ל ILS
0.03864716
1 Hive AI(BUZZ) ל AOA
Kz10.45388476
1 Hive AI(BUZZ) ל BHD
.د.ب0.004323436
1 Hive AI(BUZZ) ל BMD
$0.011468
1 Hive AI(BUZZ) ל DKK
kr0.07316584
1 Hive AI(BUZZ) ל HNL
L0.30023224
1 Hive AI(BUZZ) ל MUR
0.52339952
1 Hive AI(BUZZ) ל NAD
$0.20103404
1 Hive AI(BUZZ) ל NOK
kr0.11571212
1 Hive AI(BUZZ) ל NZD
$0.0194956
1 Hive AI(BUZZ) ל PAB
B/.0.011468
1 Hive AI(BUZZ) ל PGK
K0.04839496
1 Hive AI(BUZZ) ל QAR
ر.ق0.04162884
1 Hive AI(BUZZ) ל RSD
дин.1.14920828

Hive AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hive AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHive AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hive AI

כמה שווה Hive AI (BUZZ) היום?
החי BUZZהמחיר ב USD הוא 0.011468 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUZZ ל USD?
המחיר הנוכחי של BUZZ ל USD הוא $ 0.011468. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hive AI?
שווי השוק של BUZZ הוא $ 11.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUZZ?
ההיצע במחזור של BUZZ הוא 999.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUZZ?
‏‏BUZZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18833929238597144 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUZZ?
BUZZ ‏‏רשם מחירATL של 0.005015884302613237 USD.
מהו נפח המסחר של BUZZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUZZ הוא $ 65.30K USD.
האם BUZZ יעלה השנה?
BUZZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUZZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:23 (UTC+8)

