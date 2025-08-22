מה זהHive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hive AI (BUZZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hive AI (BUZZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hive AI.

Hive AI (BUZZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hive AI (BUZZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUZZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

BUZZ למטבעות מקומיים

Hive AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hive AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hive AI כמה שווה Hive AI (BUZZ) היום? החי BUZZהמחיר ב USD הוא 0.011468 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BUZZ ל USD? $ 0.011468 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BUZZ ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Hive AI? שווי השוק של BUZZ הוא $ 11.47M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BUZZ? ההיצע במחזור של BUZZ הוא 999.87M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUZZ? ‏‏BUZZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18833929238597144 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUZZ? BUZZ ‏‏רשם מחירATL של 0.005015884302613237 USD . מהו נפח המסחר של BUZZ? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUZZ הוא $ 65.30K USD . האם BUZZ יעלה השנה? BUZZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUZZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Hive AI (BUZZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

