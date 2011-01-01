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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BUTTCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BUTTCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BUTTCOIN (BUTTCOIN) ניתוח טכני היום

BUTTCOIN (BUTTCOIN) ניתוח טכני היום

דף BUTTCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BUTTCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BUTTCOIN למטה.

BUTTCOIN (BUTTCOIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.011244--+17.17%+15.92%-33.26%
למידע נוסף על BUTTCOIN מחיר

BUTTCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BUTTCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 2
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 1קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01168
0.01161
R2
0.01161
0.01157
R1
0.01158
0.01155
PP
0.01151
0.01151
S1
0.01148
0.01147
S2
0.01141
0.01145
S3
0.01138
0.01141

BUTTCOIN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BUTTCOIN זרימת הון

זרימת נטו פנימהBUTTCOINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב BUTTCOIN (BUTTCOIN) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBUTTCOIN
$0.011244
$0.011244$0.011244
-3.71%
6.10M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BUTTCOIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BUTTCOIN
BUTTCOIN
USD
USD

1 BUTTCOIN = 0.011244 USD

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