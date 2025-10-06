Burnr מחיר היום

מחיר Burnr (BURNR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000252, עם שינוי של 4.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURNR ל USD הוא $ 0.00000252 לכל BURNR.

Burnr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BURNR. ב‑24 השעות האחרונות, BURNR סחר בין $ 0.0000019 (נמוך) ל $ 0.00000295 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BURNR נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו -79.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 979.70K.

Burnr (BURNR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 979.70K$ 979.70K $ 979.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Burnr הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 979.70K. ההיצע במחזור של BURNR הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.52K.