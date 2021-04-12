Bunny (BUNNY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bunny (BUNNY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bunny (BUNNY) מידע PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. אתר רשמי: https://pancakebunny.finance סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 קנה BUNNYעכשיו!

Bunny (BUNNY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bunny (BUNNY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.59K $ 21.59K $ 21.59K ההיצע הכולל: $ 910.79K $ 910.79K $ 910.79K אספקה במחזור: $ 510.23K $ 510.23K $ 510.23K FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.31K $ 42.31K $ 42.31K שיא כל הזמנים: $ 666 $ 666 $ 666 שפל כל הזמנים: $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 מחיר נוכחי: $ 0.04231 $ 0.04231 $ 0.04231 למידע נוסף על Bunny (BUNNY) מחיר

Bunny (BUNNY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bunny (BUNNY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BUNNY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BUNNYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BUNNYטוקניומיקה, חקרו אתBUNNYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BUNNY מעוניין להוסיף את Bunny (BUNNY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BUNNY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BUNNY ב-MEXC עכשיו!

Bunny (BUNNY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BUNNYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BUNNY עכשיו את היסטוריית המחירים!

BUNNY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BUNNY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BUNNY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BUNNYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

