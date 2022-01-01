Dolos The Bully (BULLY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dolos The Bully (BULLY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dolos The Bully (BULLY) מידע Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://www.dolosdiary.com/ מסמך לבן: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision סייר בלוקים: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump קנה BULLYעכשיו!

Dolos The Bully (BULLY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dolos The Bully (BULLY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 935.58K $ 935.58K $ 935.58K ההיצע הכולל: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M אספקה במחזור: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (שווי מדולל מלא): $ 935.58K $ 935.58K $ 935.58K שיא כל הזמנים: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 שפל כל הזמנים: $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 מחיר נוכחי: $ 0.000974 $ 0.000974 $ 0.000974 למידע נוסף על Dolos The Bully (BULLY) מחיר

Dolos The Bully (BULLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dolos The Bully (BULLY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BULLY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BULLYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BULLYטוקניומיקה, חקרו אתBULLYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BULLY מעוניין להוסיף את Dolos The Bully (BULLY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BULLY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BULLY ב-MEXC עכשיו!

Dolos The Bully (BULLY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BULLYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BULLY עכשיו את היסטוריית המחירים!

BULLY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BULLY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BULLY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BULLYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

