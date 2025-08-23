Dolos The Bully (BULLY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000922. במהלך 24 השעות האחרונות, BULLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000714 לבין שיא של $ 0.000922, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14594968914030346, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000663285433245388.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BULLY השתנה ב +29.13% במהלך השעה האחרונה, +16.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Dolos The Bully (BULLY) מידע שוק
No.2249
$ 885.63K
$ 885.63K$ 885.63K
$ 562.66
$ 562.66$ 562.66
$ 885.63K
$ 885.63K$ 885.63K
960.55M
960.55M 960.55M
960,552,599
960,552,599 960,552,599
960,552,281
960,552,281 960,552,281
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Dolos The Bully הוא $ 885.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 562.66. ההיצע במחזור של BULLY הוא 960.55M, עם היצע כולל של 960552281. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 885.63K.
Dolos The Bully (BULLY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Dolos The Bullyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00012799
+16.60%
30 ימים
$ +0.000119
+14.81%
60 ימים
$ -0.000265
-22.33%
90 ימים
$ -0.000868
-48.50%
Dolos The Bully שינוי מחיר היום
היום,BULLY רשם שינוי של $ +0.00012799 (+16.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Dolos The Bully שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000119 (+14.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Dolos The Bully שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BULLY ראה שינוי של $ -0.000265 (-22.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Dolos The Bully שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000868 (-48.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dolos The Bully (BULLY)?
Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.
Dolos The Bully זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dolos The Bullyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBULLY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dolos The Bullyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDolos The Bully לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Dolos The Bullyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Dolos The Bully (BULLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dolos The Bully (BULLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dolos The Bully.
הבנת הטוקנומיקה של Dolos The Bully (BULLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BULLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Dolos The Bully (BULLY)
מחפש איך לקנותDolos The Bully? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dolos The Bullyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.