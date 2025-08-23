עוד על BULLY

Dolos The Bully סֵמֶל

Dolos The Bully מְחִיר(BULLY)

1 BULLY ל USDמחיר חי:

$0.000899
$0.000899$0.000899
+16.60%1D
USD
Dolos The Bully (BULLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:28:30 (UTC+8)

Dolos The Bully (BULLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000714
$ 0.000714$ 0.000714
24 שעות נמוך
$ 0.000922
$ 0.000922$ 0.000922
גבוה 24 שעות

$ 0.000714
$ 0.000714$ 0.000714

$ 0.000922
$ 0.000922$ 0.000922

$ 0.14594968914030346
$ 0.14594968914030346$ 0.14594968914030346

$ 0.000663285433245388
$ 0.000663285433245388$ 0.000663285433245388

+29.13%

+16.60%

+26.64%

+26.64%

Dolos The Bully (BULLY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000922. במהלך 24 השעות האחרונות, BULLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000714 לבין שיא של $ 0.000922, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14594968914030346, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000663285433245388.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BULLY השתנה ב +29.13% במהלך השעה האחרונה, +16.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dolos The Bully (BULLY) מידע שוק

No.2249

$ 885.63K
$ 885.63K$ 885.63K

$ 562.66
$ 562.66$ 562.66

$ 885.63K
$ 885.63K$ 885.63K

960.55M
960.55M 960.55M

960,552,599
960,552,599 960,552,599

960,552,281
960,552,281 960,552,281

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Dolos The Bully הוא $ 885.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 562.66. ההיצע במחזור של BULLY הוא 960.55M, עם היצע כולל של 960552281. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 885.63K.

Dolos The Bully (BULLY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dolos The Bullyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00012799+16.60%
30 ימים$ +0.000119+14.81%
60 ימים$ -0.000265-22.33%
90 ימים$ -0.000868-48.50%
Dolos The Bully שינוי מחיר היום

היום,BULLY רשם שינוי של $ +0.00012799 (+16.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dolos The Bully שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000119 (+14.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dolos The Bully שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BULLY ראה שינוי של $ -0.000265 (-22.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dolos The Bully שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000868 (-48.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dolos The Bully (BULLY)?

בדוק את Dolos The Bully עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDolos The Bully (BULLY)

Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.

Dolos The Bully זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dolos The Bullyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBULLY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dolos The Bullyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDolos The Bully לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dolos The Bullyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dolos The Bully (BULLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dolos The Bully (BULLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dolos The Bully.

בדוק את Dolos The Bully תחזית המחיר עכשיו‏!

Dolos The Bully (BULLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dolos The Bully (BULLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BULLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dolos The Bully (BULLY)

מחפש איך לקנותDolos The Bully? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dolos The Bullyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BULLY למטבעות מקומיים

Dolos The Bully מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dolos The Bully, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDolos The Bully הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dolos The Bully

כמה שווה Dolos The Bully (BULLY) היום?
החי BULLYהמחיר ב USD הוא 0.000922 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BULLY ל USD?
המחיר הנוכחי של BULLY ל USD הוא $ 0.000922. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dolos The Bully?
שווי השוק של BULLY הוא $ 885.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BULLY?
ההיצע במחזור של BULLY הוא 960.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BULLY?
‏‏BULLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14594968914030346 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BULLY?
BULLY ‏‏רשם מחירATL של 0.000663285433245388 USD.
מהו נפח המסחר של BULLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BULLY הוא $ 562.66 USD.
האם BULLY יעלה השנה?
BULLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BULLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:28:30 (UTC+8)

Dolos The Bully (BULLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

