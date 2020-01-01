The Bull (BULLCOIN) ניתוח טכני היום דף The Bull הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BULLCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Bull למטה. הירשם

The Bull (BULLCOIN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002001 -- -40.54% +33.40% +33.40%

The Bull אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Bull במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 6 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 1 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 5 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002026 0.002021 R2 0.002021 0.002017 R1 0.002018 0.002015 PP 0.002012 0.002012 S1 0.002009 0.002008 S2 0.002003 0.002006 S3 0.002 0.002003

The Bull אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $0.02 M $0.06 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.22 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.22 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. The Bull זרימת הון זרימת נטו פנימה BULLCOINUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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