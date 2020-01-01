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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Bull, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Bull, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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The Bull (BULLCOIN) ניתוח טכני היום

The Bull (BULLCOIN) ניתוח טכני היום

דף The Bull הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BULLCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Bull למטה.

The Bull (BULLCOIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002001---40.54%+33.40%+33.40%
למידע נוסף על The Bull מחיר

The Bull אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Bull במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 6
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 1קנה 2
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002026
0.002021
R2
0.002021
0.002017
R1
0.002018
0.002015
PP
0.002012
0.002012
S1
0.002009
0.002008
S2
0.002003
0.002006
S3
0.002
0.002003

The Bull אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$0.02 M
$0.06 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

The Bull זרימת הון

זרימת נטו פנימהBULLCOINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על The Bull

סחור ב The Bull (BULLCOIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The Bull מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1BULLCOIN
$0.001987
$0.001987$0.001987
+14.59%
32.14M (USDT)
/USDTBULLCOIN
$0.002011
$0.002011$0.002011
+17.19%
39.09M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BULLCOIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BULLCOIN
BULLCOIN
USD
USD

1 BULLCOIN = 0.002001 USD

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