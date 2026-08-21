The Bull מחיר היום

מחיר The Bull (BULLCOIN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002001, עם שינוי של 17.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BULLCOIN ל ILS הוא ₪ 0.002001 לכל BULLCOIN.

The Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BULLCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BULLCOIN סחר בין ₪ 0.00145 (נמוך) ל ₪ 0.002242 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BULLCOIN נע ב -3.24% בשעה האחרונה ו -40.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 66.73K.

The Bull (BULLCOIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 66.73K₪ 66.73K ₪ 66.73K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.00M₪ 2.00M ₪ 2.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של The Bull הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 66.73K. ההיצע במחזור של BULLCOIN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.00M.