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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BULLA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BULLA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BULLA (BULLA) ניתוח טכני היום

BULLA (BULLA) ניתוח טכני היום

דף BULLA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BULLA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BULLA למטה.

BULLA (BULLA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.019141--+12.37%+60.74%+229.67%
למידע נוסף על BULLA מחיר

BULLA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BULLA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 3
קנה 17
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 10
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.019317
0.019312
R2
0.019312
0.019309
R1
0.019309
0.019307
PP
0.019304
0.019304
S1
0.019301
0.019301
S2
0.019296
0.019299
S3
0.019293
0.019296

BULLA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.15M
$1.34 M
$1.49 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.28 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.29 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BULLA זרימת הון

זרימת נטו פנימהBULLAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBULLA
$0.019143
$0.019143$0.019143
+0.45%
5.52M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BULLA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BULLA
BULLA
USD
USD

1 BULLA = 0.019141 USD

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