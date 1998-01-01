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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitway, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitway, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bitway (BTW) ניתוח טכני היום

Bitway (BTW) ניתוח טכני היום

דף Bitway הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BTW מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitway למטה.

Bitway (BTW) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.426958--+54.19%+493.16%+2,967.22%
למידע נוסף על Bitway מחיר

Bitway אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitway במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.42912
0.42891
R2
0.42891
0.42876
R1
0.42872
0.42866
PP
0.42851
0.42851
S1
0.42831
0.42835
S2
0.4281
0.42825
S3
0.4279
0.4281

Bitway אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-2.17M
$7.52 M
$9.68 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
1.35M
קניות פעילות ל-3 ימים
$115.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$113.84 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
1.50M
קניות פעילות ל-7 ימים
$154.69 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$153.19 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bitway זרימת הון

זרימת נטו פנימהBTWUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Bitway

סחור ב Bitway (BTW) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bitway מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBTW
$0.427708
$0.427708$0.427708
+9.15%
8.55M (USDT)
/USDCBTW
$0.430851
$0.430851$0.430851
+11.05%
139.79K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BTW-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BTW
BTW
USD
USD

1 BTW = 0.426958 USD

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