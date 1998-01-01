Bitway (BTW) ניתוח טכני היום דף Bitway הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BTW מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitway למטה. הירשם

Bitway (BTW) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.426958 -- +54.19% +493.16% +2,967.22%

Bitway אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitway במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.42912 0.42891 R2 0.42891 0.42876 R1 0.42872 0.42866 PP 0.42851 0.42851 S1 0.42831 0.42835 S2 0.4281 0.42825 S3 0.4279 0.4281

Bitway אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -2.17M $7.52 M $9.68 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 1.35M קניות פעילות ל-3 ימים $115.19 M מכירות פעילות ל-3 ימים $113.84 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 1.50M קניות פעילות ל-7 ימים $154.69 M מכירות פעילות ל-7 ימים $153.19 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Bitway זרימת הון זרימת נטו פנימה BTWUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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