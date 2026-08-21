Bitlayer (BTR) ניתוח טכני היום דף Bitlayer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BTR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitlayer למטה. הירשם

Bitlayer (BTR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03009 -- +0.09% +71.45% +17.12%

Bitlayer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitlayer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 4 קנה 7 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 7 נייטרלי 1 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 8 נייטרלי 3 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03035 0.03034 R2 0.03034 0.03034 R1 0.03034 0.03034 PP 0.03033 0.03033 S1 0.03033 0.03033 S2 0.03032 0.03033 S3 0.03032 0.03032

Bitlayer אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.23M $3.44 M $3.67 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.21 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.21 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Bitlayer זרימת הון זרימת נטו פנימה BTRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.03 2026-08-20 $0.00 M 0.03 2026-08-19 $0.00 M 0.03 2026-08-18 $0.00 M 0.03 2026-08-17 $0.00 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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