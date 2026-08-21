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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitlayer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitlayer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bitlayer (BTR) ניתוח טכני היום

Bitlayer (BTR) ניתוח טכני היום

דף Bitlayer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BTR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitlayer למטה.

Bitlayer (BTR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03009--+0.09%+71.45%+17.12%
למידע נוסף על Bitlayer מחיר

Bitlayer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitlayer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 4
קנה 7
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 7נייטרלי 1קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 8נייטרלי 3קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03035
0.03034
R2
0.03034
0.03034
R1
0.03034
0.03034
PP
0.03033
0.03033
S1
0.03033
0.03033
S2
0.03032
0.03033
S3
0.03032
0.03032

Bitlayer אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.23M
$3.44 M
$3.67 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.21 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.21 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bitlayer זרימת הון

זרימת נטו פנימהBTRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.03
2026-08-20$0.00 M0.03
2026-08-19$0.00 M0.03
2026-08-18$0.00 M0.03
2026-08-17$0.00 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Bitlayer (BTR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bitlayer מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBTR
$0.03009
$0.03009$0.03009
+0.70%
2.48M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BTR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.03009 USD

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