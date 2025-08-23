עוד על BSX

BSX Protocol סֵמֶל

BSX Protocol מְחִיר(BSX)

1 BSX ל USDמחיר חי:

$0.0293
$0.0293$0.0293
-10.91%1D
USD
BSX Protocol (BSX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:15:34 (UTC+8)

BSX Protocol (BSX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
24 שעות נמוך
$ 0.03473
$ 0.03473$ 0.03473
גבוה 24 שעות

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 0.03473
$ 0.03473$ 0.03473

$ 28,940.090264703733
$ 28,940.090264703733$ 28,940.090264703733

$ 0.006060071215687439
$ 0.006060071215687439$ 0.006060071215687439

-0.82%

-10.91%

-33.52%

-33.52%

BSX Protocol (BSX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0293. במהלך 24 השעות האחרונות, BSX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.029 לבין שיא של $ 0.03473, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28,940.090264703733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006060071215687439.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSX השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -10.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BSX Protocol (BSX) מידע שוק

No.1352

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

$ 100.86K
$ 100.86K$ 100.86K

$ 29.24M
$ 29.24M$ 29.24M

189.48M
189.48M 189.48M

998,000,000
998,000,000 998,000,000

998,000,000
998,000,000 998,000,000

18.98%

BASE

שווי השוק הנוכחי של BSX Protocol הוא $ 5.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.86K. ההיצע במחזור של BSX הוא 189.48M, עם היצע כולל של 998000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.24M.

BSX Protocol (BSX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BSX Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0035881-10.91%
30 ימים$ +0.01927+192.12%
60 ימים$ +0.01833+167.09%
90 ימים$ +0.01753+148.93%
BSX Protocol שינוי מחיר היום

היום,BSX רשם שינוי של $ -0.0035881 (-10.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BSX Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01927 (+192.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BSX Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BSX ראה שינוי של $ +0.01833 (+167.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BSX Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01753 (+148.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BSX Protocol (BSX)?

בדוק את BSX Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BSX Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBSX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BSX Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBSX Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BSX Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BSX Protocol (BSX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BSX Protocol (BSX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BSX Protocol.

בדוק את BSX Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

BSX Protocol (BSX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BSX Protocol (BSX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BSX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BSX Protocol (BSX)

מחפש איך לקנותBSX Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BSX Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BSX למטבעות מקומיים

1 BSX Protocol(BSX) ל VND
771.0295
1 BSX Protocol(BSX) ל AUD
A$0.045122
1 BSX Protocol(BSX) ל GBP
0.021682
1 BSX Protocol(BSX) ל EUR
0.024905
1 BSX Protocol(BSX) ל USD
$0.0293
1 BSX Protocol(BSX) ל MYR
RM0.12306
1 BSX Protocol(BSX) ל TRY
1.2013
1 BSX Protocol(BSX) ל JPY
¥4.3071
1 BSX Protocol(BSX) ל ARS
ARS$38.756575
1 BSX Protocol(BSX) ל RUB
2.368612
1 BSX Protocol(BSX) ל INR
2.565215
1 BSX Protocol(BSX) ל IDR
Rp472.580579
1 BSX Protocol(BSX) ל KRW
40.694184
1 BSX Protocol(BSX) ל PHP
1.660138
1 BSX Protocol(BSX) ל EGP
￡E.1.42105
1 BSX Protocol(BSX) ל BRL
R$0.158806
1 BSX Protocol(BSX) ל CAD
C$0.040434
1 BSX Protocol(BSX) ל BDT
3.564638
1 BSX Protocol(BSX) ל NGN
44.801165
1 BSX Protocol(BSX) ל COP
$117.670558
1 BSX Protocol(BSX) ל ZAR
R.0.514801
1 BSX Protocol(BSX) ל UAH
1.214485
1 BSX Protocol(BSX) ל VES
Bs4.102
1 BSX Protocol(BSX) ל CLP
$28.128
1 BSX Protocol(BSX) ל PKR
Rs8.307136
1 BSX Protocol(BSX) ל KZT
15.676672
1 BSX Protocol(BSX) ל THB
฿0.950492
1 BSX Protocol(BSX) ל TWD
NT$0.893064
1 BSX Protocol(BSX) ל AED
د.إ0.107531
1 BSX Protocol(BSX) ל CHF
Fr0.02344
1 BSX Protocol(BSX) ל HKD
HK$0.228833
1 BSX Protocol(BSX) ל AMD
֏11.217212
1 BSX Protocol(BSX) ל MAD
.د.م0.2637
1 BSX Protocol(BSX) ל MXN
$0.545859
1 BSX Protocol(BSX) ל SAR
ريال0.109875
1 BSX Protocol(BSX) ל PLN
0.106652
1 BSX Protocol(BSX) ל RON
лв0.126283
1 BSX Protocol(BSX) ל SEK
kr0.278936
1 BSX Protocol(BSX) ל BGN
лв0.048931
1 BSX Protocol(BSX) ל HUF
Ft9.95907
1 BSX Protocol(BSX) ל CZK
0.614714
1 BSX Protocol(BSX) ל KWD
د.ك0.0089365
1 BSX Protocol(BSX) ל ILS
0.098741
1 BSX Protocol(BSX) ל AOA
Kz26.709001
1 BSX Protocol(BSX) ל BHD
.د.ب0.0110461
1 BSX Protocol(BSX) ל BMD
$0.0293
1 BSX Protocol(BSX) ל DKK
kr0.186934
1 BSX Protocol(BSX) ל HNL
L0.767074
1 BSX Protocol(BSX) ל MUR
1.337252
1 BSX Protocol(BSX) ל NAD
$0.513629
1 BSX Protocol(BSX) ל NOK
kr0.295637
1 BSX Protocol(BSX) ל NZD
$0.04981
1 BSX Protocol(BSX) ל PAB
B/.0.0293
1 BSX Protocol(BSX) ל PGK
K0.123646
1 BSX Protocol(BSX) ל QAR
ر.ق0.106359
1 BSX Protocol(BSX) ל RSD
дин.2.933516

BSX Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BSX Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBSX Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BSX Protocol

כמה שווה BSX Protocol (BSX) היום?
החי BSXהמחיר ב USD הוא 0.0293 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BSX ל USD?
המחיר הנוכחי של BSX ל USD הוא $ 0.0293. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BSX Protocol?
שווי השוק של BSX הוא $ 5.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BSX?
ההיצע במחזור של BSX הוא 189.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BSX?
‏‏BSX השיג מחיר שיא (ATH) של 28,940.090264703733 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BSX?
BSX ‏‏רשם מחירATL של 0.006060071215687439 USD.
מהו נפח המסחר של BSX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BSX הוא $ 100.86K USD.
האם BSX יעלה השנה?
BSX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BSX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
