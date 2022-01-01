Bitrock (BROCK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bitrock (BROCK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bitrock (BROCK) מידע Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. אתר רשמי: https://bit-rock.io/ מסמך לבן: https://docs.bit-rock.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 קנה BROCKעכשיו!

Bitrock (BROCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitrock (BROCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M שיא כל הזמנים: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 שפל כל הזמנים: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 מחיר נוכחי: $ 0.01567 $ 0.01567 $ 0.01567 למידע נוסף על Bitrock (BROCK) מחיר

Bitrock (BROCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bitrock (BROCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BROCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BROCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BROCKטוקניומיקה, חקרו אתBROCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BROCK מעוניין להוסיף את Bitrock (BROCK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BROCK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BROCK ב-MEXC עכשיו!

Bitrock (BROCK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BROCKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BROCK עכשיו את היסטוריית המחירים!

BROCK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BROCK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BROCK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BROCKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

