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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Broccoli, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Broccoli, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Broccoli (BROCCOLIF3B) ניתוח טכני היום

Broccoli (BROCCOLIF3B) ניתוח טכני היום

דף Broccoli הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BROCCOLIF3B מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Broccoli למטה.

Broccoli (BROCCOLIF3B) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.006126---10.50%+8.90%+15.25%
למידע נוסף על Broccoli מחיר

Broccoli אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Broccoli במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 3
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 7נייטרלי 1קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.006159
0.006153
R2
0.006153
0.006149
R1
0.006149
0.006147
PP
0.006143
0.006143
S1
0.006139
0.006139
S2
0.006133
0.006137
S3
0.006129
0.006133

Broccoli אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-2.42M
$5.58 M
$8.00 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Broccoli זרימת הון

זרימת נטו פנימהBROCCOLIF3BUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Broccoli (BROCCOLIF3B) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Broccoli מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBROCCOLIF3B
$0.006126
$0.006126$0.006126
-1.09%
12.96M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BROCCOLIF3B-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0.006126 USD

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