Broccoli (BROCCOLIF3B) ניתוח טכני היום דף Broccoli הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BROCCOLIF3B מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Broccoli למטה. הירשם

Broccoli (BROCCOLIF3B) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.006126 -- -10.50% +8.90% +15.25%

Broccoli אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Broccoli במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 3 קנה 13 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 7 נייטרלי 1 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.006159 0.006153 R2 0.006153 0.006149 R1 0.006149 0.006147 PP 0.006143 0.006143 S1 0.006139 0.006139 S2 0.006133 0.006137 S3 0.006129 0.006133

Broccoli אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -2.42M $5.58 M $8.00 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.05 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Broccoli זרימת הון זרימת נטו פנימה BROCCOLIF3BUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Broccoli (BROCCOLIF3B) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Broccoli מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT BROCCOLIF3B $0.006126 $0.006126 $0.006126 -1.09% 12.96M (USDT) סַחַר