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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CZ S DOG, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CZ S DOG, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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CZ S DOG (BROCCOLI) ניתוח טכני היום

CZ S DOG (BROCCOLI) ניתוח טכני היום

דף CZ S DOG הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BROCCOLI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CZ S DOG למטה.

CZ S DOG (BROCCOLI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01786--+15.74%+41.40%+23.08%
למידע נוסף על CZ S DOG מחיר

CZ S DOG אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של CZ S DOG במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 5
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01788
0.01787
R2
0.01787
0.01786
R1
0.01786
0.01786
PP
0.01785
0.01785
S1
0.01784
0.01784
S2
0.01783
0.01784
S3
0.01782
0.01783

CZ S DOG אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.37M
$3.76 M
$4.13 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

CZ S DOG זרימת הון

זרימת נטו פנימהBROCCOLIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBROCCOLI
$0.01787
$0.01787$0.01787
+2.40%
13.39M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BROCCOLI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BROCCOLI
BROCCOLI
USD
USD

1 BROCCOLI = 0.01786 USD

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