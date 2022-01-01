Broak on Base (BROAK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Broak on Base (BROAK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Broak on Base (BROAK) מידע Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. אתר רשמי: https://www.broakonbase.fyi/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 קנה BROAKעכשיו!

Broak on Base (BROAK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Broak on Base (BROAK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M ההיצע הכולל: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M אספקה במחזור: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M שיא כל הזמנים: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 שפל כל הזמנים: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 מחיר נוכחי: $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 למידע נוסף על Broak on Base (BROAK) מחיר

Broak on Base (BROAK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Broak on Base (BROAK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BROAK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BROAKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BROAKטוקניומיקה, חקרו אתBROAKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BROAK מעוניין להוסיף את Broak on Base (BROAK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BROAK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BROAK ב-MEXC עכשיו!

Broak on Base (BROAK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BROAKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BROAK עכשיו את היסטוריית המחירים!

BROAK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BROAK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BROAK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BROAKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!