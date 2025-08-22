Broak on Base (BROAK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00349. במהלך 24 השעות האחרונות, BROAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344 לבין שיא של $ 0.00447, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.013834281736984748, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00037184903730048.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROAK השתנה ב -1.97% במהלך השעה האחרונה, -8.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Broak on Base (BROAK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Broak on Base הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.49K. ההיצע במחזור של BROAK הוא 618.54M, עם היצע כולל של 690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.
Broak on Base (BROAK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Broak on Baseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00032
-8.42%
30 ימים
$ -0.00158
-31.17%
60 ימים
$ -0.00184
-34.53%
90 ימים
$ -0.00151
-30.20%
Broak on Base שינוי מחיר היום
היום,BROAK רשם שינוי של $ -0.00032 (-8.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Broak on Base שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00158 (-31.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Broak on Base שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BROAK ראה שינוי של $ -0.00184 (-34.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Broak on Base שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00151 (-30.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Broak on Base (BROAK)?
Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.
Broak on Baseתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Broak on Base (BROAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Broak on Base (BROAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Broak on Base.
הבנת הטוקנומיקה של Broak on Base (BROAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BROAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
