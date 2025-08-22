עוד על BROAK

Broak on Base סֵמֶל

Broak on Base מְחִיר(BROAK)

1 BROAK ל USDמחיר חי:

$0.00348
$0.00348$0.00348
-8.42%1D
USD
Broak on Base (BROAK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:06:10 (UTC+8)

Broak on Base (BROAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00344
$ 0.00344$ 0.00344
24 שעות נמוך
$ 0.00447
$ 0.00447$ 0.00447
גבוה 24 שעות

$ 0.00344
$ 0.00344$ 0.00344

$ 0.00447
$ 0.00447$ 0.00447

$ 0.013834281736984748
$ 0.013834281736984748$ 0.013834281736984748

$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048$ 0.00037184903730048

-1.97%

-8.42%

+27.37%

+27.37%

Broak on Base (BROAK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00349. במהלך 24 השעות האחרונות, BROAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344 לבין שיא של $ 0.00447, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.013834281736984748, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00037184903730048.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROAK השתנה ב -1.97% במהלך השעה האחרונה, -8.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Broak on Base (BROAK) מידע שוק

No.1775

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 46.49K
$ 46.49K$ 46.49K

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

618.54M
618.54M 618.54M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

89.64%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Broak on Base הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.49K. ההיצע במחזור של BROAK הוא 618.54M, עם היצע כולל של 690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.

Broak on Base (BROAK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Broak on Baseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00032-8.42%
30 ימים$ -0.00158-31.17%
60 ימים$ -0.00184-34.53%
90 ימים$ -0.00151-30.20%
Broak on Base שינוי מחיר היום

היום,BROAK רשם שינוי של $ -0.00032 (-8.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Broak on Base שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00158 (-31.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Broak on Base שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BROAK ראה שינוי של $ -0.00184 (-34.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Broak on Base שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00151 (-30.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Broak on Base (BROAK)?

בדוק את Broak on Base עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBroak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Broak on Baseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBROAK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Broak on Baseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBroak on Base לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Broak on Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Broak on Base (BROAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Broak on Base (BROAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Broak on Base.

בדוק את Broak on Base תחזית המחיר עכשיו‏!

Broak on Base (BROAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Broak on Base (BROAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BROAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Broak on Base (BROAK)

מחפש איך לקנותBroak on Base? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Broak on Baseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Broak on Base מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Broak on Base, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBroak on Base הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Broak on Base

כמה שווה Broak on Base (BROAK) היום?
החי BROAKהמחיר ב USD הוא 0.00349 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BROAK ל USD?
המחיר הנוכחי של BROAK ל USD הוא $ 0.00349. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Broak on Base?
שווי השוק של BROAK הוא $ 2.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BROAK?
ההיצע במחזור של BROAK הוא 618.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BROAK?
‏‏BROAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.013834281736984748 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BROAK?
BROAK ‏‏רשם מחירATL של 0.00037184903730048 USD.
מהו נפח המסחר של BROAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BROAK הוא $ 46.49K USD.
האם BROAK יעלה השנה?
BROAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BROAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:06:10 (UTC+8)

