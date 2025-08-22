מה זהBroak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקBROAK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Broak on Baseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBroak on Base לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Broak on Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Broak on Base (BROAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Broak on Base (BROAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Broak on Base.

בדוק את Broak on Base תחזית המחיר עכשיו‏!

Broak on Base (BROAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Broak on Base (BROAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BROAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Broak on Base (BROAK)

מחפש איך לקנותBroak on Base? אתה יכול בקלות לרכוש Broak on Baseב-MEXC

BROAK למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Broak on Base מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Broak on Base, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Broak on Base כמה שווה Broak on Base (BROAK) היום? החי BROAKהמחיר ב USD הוא 0.00349 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BROAK ל USD? $ 0.00349 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BROAK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Broak on Base? שווי השוק של BROAK הוא $ 2.16M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BROAK? ההיצע במחזור של BROAK הוא 618.54M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BROAK? ‏‏BROAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.013834281736984748 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BROAK? BROAK ‏‏רשם מחירATL של 0.00037184903730048 USD . מהו נפח המסחר של BROAK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BROAK הוא $ 46.49K USD . האם BROAK יעלה השנה? BROAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BROAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

