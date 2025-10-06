Bridgent מחיר היום

מחיר Bridgent (BRIDGENT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005687, עם שינוי של 23.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRIDGENT ל USD הוא $ 0.00005687 לכל BRIDGENT.

Bridgent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BRIDGENT. ב‑24 השעות האחרונות, BRIDGENT סחר בין $ 0.00005622 (נמוך) ל $ 0.00008106 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BRIDGENT נע ב -4.83% בשעה האחרונה ו +24.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 189.01K.

Bridgent (BRIDGENT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 189.01K$ 189.01K $ 189.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 568.70K$ 568.70K $ 568.70K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Bridgent הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 189.01K. ההיצע במחזור של BRIDGENT הוא --, עם היצע כולל של 9999999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 568.70K.