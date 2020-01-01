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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Coinbase Man, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Coinbase Man, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Coinbase Man (BRIAN) ניתוח טכני היום

Coinbase Man (BRIAN) ניתוח טכני היום

דף Coinbase Man הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BRIAN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Coinbase Man למטה.

Coinbase Man (BRIAN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0003049--+58.06%-69.39%-93.91%
למידע נוסף על Coinbase Man מחיר

Coinbase Man אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Coinbase Man במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0003123
0.0003122
R2
0.0003122
0.0003121
R1
0.0003121
0.0003121
PP
0.000312
0.000312
S1
0.0003119
0.0003119
S2
0.0003118
0.0003119
S3
0.0003117
0.0003118

Coinbase Man אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.28 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.28 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Coinbase Man זרימת הון

זרימת נטו פנימהBRIANUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Coinbase Man (BRIAN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Coinbase Man מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1BRIAN
$0.0003002
$0.0003002$0.0003002
-2.78%
183.96M (USDT)
/USDTBRIAN
$0.0003049
$0.0003049$0.0003049
-1.19%
211.82M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BRIAN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BRIAN
BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0.0003049 USD

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