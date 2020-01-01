Coinbase Man (BRIAN) ניתוח טכני היום דף Coinbase Man הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BRIAN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Coinbase Man למטה. הירשם

Coinbase Man (BRIAN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0003049 -- +58.06% -69.39% -93.91%

Coinbase Man אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Coinbase Man במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0003123 0.0003122 R2 0.0003122 0.0003121 R1 0.0003121 0.0003121 PP 0.000312 0.000312 S1 0.0003119 0.0003119 S2 0.0003118 0.0003119 S3 0.0003117 0.0003118

Coinbase Man אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.03 M $0.03 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.28 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.28 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Coinbase Man זרימת הון זרימת נטו פנימה BRIANUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Coinbase Man (BRIAN) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Coinbase Man מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 BRIAN $0.0003002 $0.0003002 $0.0003002 -2.78% 183.96M (USDT) סַחַר / USDT BRIAN $0.0003049 $0.0003049 $0.0003049 -1.19% 211.82M (USDT) סַחַר