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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Brevis, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Brevis, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Brevis (BREV) ניתוח טכני היום

Brevis (BREV) ניתוח טכני היום

דף Brevis הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BREV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Brevis למטה.

Brevis (BREV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06946--+1.71%-7.71%-37.65%
למידע נוסף על Brevis מחיר

Brevis אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Brevis במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 5
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 1קנה 11
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06936
0.06936
R2
0.06936
0.06935
R1
0.06935
0.06935
PP
0.06935
0.06935
S1
0.06934
0.06934
S2
0.06934
0.06934
S3
0.06933
0.06934

Brevis אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.88M
$5.75 M
$6.63 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Brevis זרימת הון

זרימת נטו פנימהBREVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.07
2026-08-20-$0.02 M0.07
2026-08-19$0.02 M0.07
2026-08-18-$0.02 M0.06
2026-08-17-$0.01 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBREV
$0.06946
$0.06946$0.06946
+0.91%
838.59K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BREV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BREV
BREV
USD
USD

1 BREV = 0.06945 USD

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