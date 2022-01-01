BRETT (BRETTETH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BRETT (BRETTETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BRETT (BRETTETH) מידע Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. אתר רשמי: https://brettcoineth.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 קנה BRETTETHעכשיו!

BRETT (BRETTETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BRETT (BRETTETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M ההיצע הכולל: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M אספקה במחזור: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M שיא כל הזמנים: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 שפל כל הזמנים: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 מחיר נוכחי: $ 0.0695 $ 0.0695 $ 0.0695 למידע נוסף על BRETT (BRETTETH) מחיר

BRETT (BRETTETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BRETT (BRETTETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BRETTETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BRETTETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BRETTETHטוקניומיקה, חקרו אתBRETTETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

