Bedrock (BR) ניתוח טכני היום דף Bedrock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bedrock למטה. הירשם

Bedrock (BR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.237 -- -9.58% +53.39% +94.10%

Bedrock אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bedrock במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 4 קנה 11 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.23736 0.23733 R2 0.23733 0.23729 R1 0.23726 0.23727 PP 0.23723 0.23723 S1 0.23716 0.23719 S2 0.23713 0.23717 S3 0.23706 0.23713

Bedrock אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.36M $5.81 M $6.17 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $2.80 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.82 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.20M קניות פעילות ל-7 ימים $5.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.92 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Bedrock זרימת הון זרימת נטו פנימה BRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.24 2026-08-20 $0.00 M 0.26 2026-08-19 $0.01 M 0.21 2026-08-18 $0.00 M 0.20 2026-08-17 $0.03 M 0.19 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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