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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bedrock, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bedrock, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bedrock (BR) ניתוח טכני היום

Bedrock (BR) ניתוח טכני היום

דף Bedrock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bedrock למטה.

Bedrock (BR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.237---9.58%+53.39%+94.10%
למידע נוסף על Bedrock מחיר

Bedrock אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bedrock במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 4
קנה 11
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.23736
0.23733
R2
0.23733
0.23729
R1
0.23726
0.23727
PP
0.23723
0.23723
S1
0.23716
0.23719
S2
0.23713
0.23717
S3
0.23706
0.23713

Bedrock אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.36M
$5.81 M
$6.17 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.80 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.82 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.20M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.92 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bedrock זרימת הון

זרימת נטו פנימהBRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.24
2026-08-20$0.00 M0.26
2026-08-19$0.01 M0.21
2026-08-18$0.00 M0.20
2026-08-17$0.03 M0.19

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBR
$0.237
$0.237$0.237
-8.55%
331.09K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BR
BR
USD
USD

1 BR = 0.237 USD

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