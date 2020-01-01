Backpack (BP) ניתוח טכני היום דף Backpack הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Backpack למטה. הירשם

Backpack (BP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.4038 -- +6.23% -12.62% +204.52%

Backpack אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Backpack במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 3 קנה 15 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 1 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3918 0.3914 R2 0.3914 0.3911 R1 0.3911 0.391 PP 0.3907 0.3907 S1 0.3904 0.3904 S2 0.39 0.3903 S3 0.3897 0.39

Backpack אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.13M $0.71 M $0.84 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.05 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Backpack זרימת הון זרימת נטו פנימה BPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Backpack (BP) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Backpack מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC BP $0.4038 $0.4038 $0.4038 -0.02% 140.15K (USDT) סַחַר / USDT BP $0.4035 $0.4035 $0.4035 -0.12% 237.91K (USDT) סַחַר