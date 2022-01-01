Spookyswap (BOO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Spookyswap (BOO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Spookyswap (BOO) מידע SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. אתר רשמי: https://spooky.fi מסמך לבן: https://docs.spookyswap.finance/ סייר בלוקים: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 קנה BOOעכשיו!

Spookyswap (BOO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Spookyswap (BOO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M ההיצע הכולל: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M אספקה במחזור: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M שיא כל הזמנים: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 שפל כל הזמנים: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 מחיר נוכחי: $ 0.21508 $ 0.21508 $ 0.21508 למידע נוסף על Spookyswap (BOO) מחיר

Spookyswap (BOO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Spookyswap (BOO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOOטוקניומיקה, חקרו אתBOOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOO מעוניין להוסיף את Spookyswap (BOO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOO ב-MEXC עכשיו!

Spookyswap (BOO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOO עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

