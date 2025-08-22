עוד על BOO

BOO מידע על מחיר

BOO מסמך לבן

BOO אתר רשמי

BOO טוקניומיקה

BOO תחזית מחיר

BOO היסטוריה

BOO מדריך קנייה

BOOממיר מטבעות לפיאט

BOO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Spookyswap סֵמֶל

Spookyswap מְחִיר(BOO)

1 BOO ל USDמחיר חי:

$0.18724
$0.18724$0.18724
-13.59%1D
USD
Spookyswap (BOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:05:31 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.18645
$ 0.18645$ 0.18645
24 שעות נמוך
$ 0.22904
$ 0.22904$ 0.22904
גבוה 24 שעות

$ 0.18645
$ 0.18645$ 0.18645

$ 0.22904
$ 0.22904$ 0.22904

$ 39.99008268429096
$ 39.99008268429096$ 39.99008268429096

$ 0.250611104420171
$ 0.250611104420171$ 0.250611104420171

-2.95%

-13.59%

-20.36%

-20.36%

Spookyswap (BOO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.18732. במהלך 24 השעות האחרונות, BOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.18645 לבין שיא של $ 0.22904, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.99008268429096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.250611104420171.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOO השתנה ב -2.95% במהלך השעה האחרונה, -13.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spookyswap (BOO) מידע שוק

No.1523

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 58.71K
$ 58.71K$ 58.71K

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

9.39M
9.39M 9.39M

13,666,000
13,666,000 13,666,000

9,390,930.32215674
9,390,930.32215674 9,390,930.32215674

68.71%

SONIC

שווי השוק הנוכחי של Spookyswap הוא $ 1.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.71K. ההיצע במחזור של BOO הוא 9.39M, עם היצע כולל של 9390930.32215674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56M.

Spookyswap (BOO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Spookyswapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0294479-13.59%
30 ימים$ -0.03047-14.00%
60 ימים$ +0.09882+111.66%
90 ימים$ +0.01842+10.90%
Spookyswap שינוי מחיר היום

היום,BOO רשם שינוי של $ -0.0294479 (-13.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Spookyswap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03047 (-14.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Spookyswap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOO ראה שינוי של $ +0.09882 (+111.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Spookyswap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01842 (+10.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Spookyswap (BOO)?

בדוק את Spookyswap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSpookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spookyswapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBOO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Spookyswapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpookyswap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Spookyswapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spookyswap (BOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spookyswap (BOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spookyswap.

בדוק את Spookyswap תחזית המחיר עכשיו‏!

Spookyswap (BOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spookyswap (BOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Spookyswap (BOO)

מחפש איך לקנותSpookyswap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spookyswapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOO למטבעות מקומיים

1 Spookyswap(BOO) ל VND
4,929.3258
1 Spookyswap(BOO) ל AUD
A$0.2865996
1 Spookyswap(BOO) ל GBP
0.1386168
1 Spookyswap(BOO) ל EUR
0.159222
1 Spookyswap(BOO) ל USD
$0.18732
1 Spookyswap(BOO) ל MYR
RM0.786744
1 Spookyswap(BOO) ל TRY
7.6782468
1 Spookyswap(BOO) ל JPY
¥27.53604
1 Spookyswap(BOO) ל ARS
ARS$247.44972
1 Spookyswap(BOO) ל RUB
15.1429488
1 Spookyswap(BOO) ל INR
16.4036124
1 Spookyswap(BOO) ל IDR
Rp3,021.2898996
1 Spookyswap(BOO) ל KRW
259.8053472
1 Spookyswap(BOO) ל PHP
10.611678
1 Spookyswap(BOO) ל EGP
￡E.9.0831468
1 Spookyswap(BOO) ל BRL
R$1.0152744
1 Spookyswap(BOO) ל CAD
C$0.2585016
1 Spookyswap(BOO) ל BDT
22.7893512
1 Spookyswap(BOO) ל NGN
286.421646
1 Spookyswap(BOO) ל COP
$752.2883592
1 Spookyswap(BOO) ל ZAR
R.3.2855928
1 Spookyswap(BOO) ל UAH
7.764414
1 Spookyswap(BOO) ל VES
Bs26.2248
1 Spookyswap(BOO) ל CLP
$179.63988
1 Spookyswap(BOO) ל PKR
Rs53.1089664
1 Spookyswap(BOO) ל KZT
100.2236928
1 Spookyswap(BOO) ל THB
฿6.0766608
1 Spookyswap(BOO) ל TWD
NT$5.7057672
1 Spookyswap(BOO) ל AED
د.إ0.6874644
1 Spookyswap(BOO) ל CHF
Fr0.149856
1 Spookyswap(BOO) ל HKD
HK$1.4629692
1 Spookyswap(BOO) ל AMD
֏71.5225224
1 Spookyswap(BOO) ל MAD
.د.م1.68588
1 Spookyswap(BOO) ל MXN
$3.4916448
1 Spookyswap(BOO) ל SAR
ريال0.70245
1 Spookyswap(BOO) ל PLN
0.6818448
1 Spookyswap(BOO) ל RON
лв0.8092224
1 Spookyswap(BOO) ל SEK
kr1.7832864
1 Spookyswap(BOO) ל BGN
лв0.3128244
1 Spookyswap(BOO) ל HUF
Ft63.6925464
1 Spookyswap(BOO) ל CZK
3.9318468
1 Spookyswap(BOO) ל KWD
د.ك0.0571326
1 Spookyswap(BOO) ל ILS
0.6312684
1 Spookyswap(BOO) ל AOA
Kz170.7552924
1 Spookyswap(BOO) ל BHD
.د.ب0.07061964
1 Spookyswap(BOO) ל BMD
$0.18732
1 Spookyswap(BOO) ל DKK
kr1.1951016
1 Spookyswap(BOO) ל HNL
L4.9040376
1 Spookyswap(BOO) ל MUR
8.5492848
1 Spookyswap(BOO) ל NAD
$3.2837196
1 Spookyswap(BOO) ל NOK
kr1.8900588
1 Spookyswap(BOO) ל NZD
$0.318444
1 Spookyswap(BOO) ל PAB
B/.0.18732
1 Spookyswap(BOO) ל PGK
K0.7904904
1 Spookyswap(BOO) ל QAR
ر.ق0.6799716
1 Spookyswap(BOO) ל RSD
дин.18.7713372

Spookyswap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Spookyswap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSpookyswap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Spookyswap

כמה שווה Spookyswap (BOO) היום?
החי BOOהמחיר ב USD הוא 0.18732 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOO ל USD?
המחיר הנוכחי של BOO ל USD הוא $ 0.18732. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spookyswap?
שווי השוק של BOO הוא $ 1.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOO?
ההיצע במחזור של BOO הוא 9.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOO?
‏‏BOO השיג מחיר שיא (ATH) של 39.99008268429096 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOO?
BOO ‏‏רשם מחירATL של 0.250611104420171 USD.
מהו נפח המסחר של BOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOO הוא $ 58.71K USD.
האם BOO יעלה השנה?
BOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:05:31 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BOO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BOO
BOO
USD
USD

1 BOO = 0.18732 USD

מסחרBOO

USDTBOO
$0.18724
$0.18724$0.18724
-13.60%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד