מה זהSpookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spookyswapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקBOO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Spookyswapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpookyswap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Spookyswapתחזית מחיר (USD)

Spookyswap (BOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spookyswap (BOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Spookyswap (BOO)

מחפש איך לקנותSpookyswap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spookyswapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOO למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Spookyswap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Spookyswap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Spookyswap כמה שווה Spookyswap (BOO) היום? החי BOOהמחיר ב USD הוא 0.18732 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BOO ל USD? $ 0.18732 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BOO ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Spookyswap? שווי השוק של BOO הוא $ 1.76M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BOO? ההיצע במחזור של BOO הוא 9.39M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOO? ‏‏BOO השיג מחיר שיא (ATH) של 39.99008268429096 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOO? BOO ‏‏רשם מחירATL של 0.250611104420171 USD . מהו נפח המסחר של BOO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOO הוא $ 58.71K USD . האם BOO יעלה השנה? BOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

