Bongo Cat (BONGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00621. במהלך 24 השעות האחרונות, BONGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00618 לבין שיא של $ 0.00694, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14696322694482844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004904838423675.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONGO השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bongo Cat (BONGO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Bongo Cat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.73K. ההיצע במחזור של BONGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 999753894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.21M.
Bongo Cat (BONGO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bongo Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0004595
-6.89%
30 ימים
$ -0.00311
-33.37%
60 ימים
$ -0.00174
-21.89%
90 ימים
$ -0.00444
-41.70%
Bongo Cat שינוי מחיר היום
היום,BONGO רשם שינוי של $ -0.0004595 (-6.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bongo Cat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00311 (-33.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bongo Cat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BONGO ראה שינוי של $ -0.00174 (-21.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bongo Cat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00444 (-41.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.
Bongo Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bongo Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBONGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bongo Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBongo Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Bongo Catתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bongo Cat (BONGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bongo Cat (BONGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bongo Cat.
הבנת הטוקנומיקה של Bongo Cat (BONGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Bongo Cat (BONGO)
מחפש איך לקנותBongo Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bongo Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
