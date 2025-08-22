עוד על BONGO

Bongo Cat סֵמֶל

Bongo Cat מְחִיר(BONGO)

1 BONGO ל USDמחיר חי:

$0.00621
$0.00621$0.00621
-6.89%1D
USD
Bongo Cat (BONGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:05:24 (UTC+8)

Bongo Cat (BONGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00618
$ 0.00618$ 0.00618
24 שעות נמוך
$ 0.00694
$ 0.00694$ 0.00694
גבוה 24 שעות

$ 0.00618
$ 0.00618$ 0.00618

$ 0.00694
$ 0.00694$ 0.00694

$ 0.14696322694482844
$ 0.14696322694482844$ 0.14696322694482844

$ 0.000004904838423675
$ 0.000004904838423675$ 0.000004904838423675

+0.48%

-6.89%

-13.99%

-13.99%

Bongo Cat (BONGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00621. במהלך 24 השעות האחרונות, BONGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00618 לבין שיא של $ 0.00694, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14696322694482844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000004904838423675.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONGO השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bongo Cat (BONGO) מידע שוק

No.3952

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

0.00
0.00 0.00

999,753,894
999,753,894 999,753,894

999,753,894
999,753,894 999,753,894

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Bongo Cat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.73K. ההיצע במחזור של BONGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 999753894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.21M.

Bongo Cat (BONGO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bongo Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004595-6.89%
30 ימים$ -0.00311-33.37%
60 ימים$ -0.00174-21.89%
90 ימים$ -0.00444-41.70%
Bongo Cat שינוי מחיר היום

היום,BONGO רשם שינוי של $ -0.0004595 (-6.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bongo Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00311 (-33.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bongo Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BONGO ראה שינוי של $ -0.00174 (-21.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bongo Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00444 (-41.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bongo Cat (BONGO)?

בדוק את Bongo Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBongo Cat (BONGO)

Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.

Bongo Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bongo Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBONGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bongo Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBongo Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bongo Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bongo Cat (BONGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bongo Cat (BONGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bongo Cat.

בדוק את Bongo Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Bongo Cat (BONGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bongo Cat (BONGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bongo Cat (BONGO)

מחפש איך לקנותBongo Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bongo Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BONGO למטבעות מקומיים

Bongo Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bongo Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBongo Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bongo Cat

כמה שווה Bongo Cat (BONGO) היום?
החי BONGOהמחיר ב USD הוא 0.00621 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONGO ל USD?
המחיר הנוכחי של BONGO ל USD הוא $ 0.00621. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bongo Cat?
שווי השוק של BONGO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONGO?
ההיצע במחזור של BONGO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONGO?
‏‏BONGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14696322694482844 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONGO?
BONGO ‏‏רשם מחירATL של 0.000004904838423675 USD.
מהו נפח המסחר של BONGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONGO הוא $ 5.73K USD.
האם BONGO יעלה השנה?
BONGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:05:24 (UTC+8)

Bongo Cat (BONGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

