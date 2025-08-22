Build On BNB (BOBBSC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000006238. במהלך 24 השעות האחרונות, BOBBSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000062 לבין שיא של $ 0.000000068023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOBBSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000069163117867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000008060386.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOBBSC השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Build On BNB (BOBBSC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Build On BNB הוא $ 26.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.40K. ההיצע במחזור של BOBBSC הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.24M.
Build On BNB (BOBBSC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Build On BNBהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000262625
-4.04%
30 ימים
$ +0.000000004141
+7.11%
60 ימים
$ +0.000000031684
+103.21%
90 ימים
$ +0.000000044373
+246.42%
Build On BNB שינוי מחיר היום
היום,BOBBSC רשם שינוי של $ -0.00000000262625 (-4.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Build On BNB שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000004141 (+7.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Build On BNB שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOBBSC ראה שינוי של $ +0.000000031684 (+103.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Build On BNB שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000044373 (+246.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Build On BNB (BOBBSC)?
Build On BNBתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Build On BNB (BOBBSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Build On BNB (BOBBSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Build On BNB.
הבנת הטוקנומיקה של Build On BNB (BOBBSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOBBSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Build On BNB (BOBBSC)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.