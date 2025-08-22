עוד על BOBBSC

Build On BNB סֵמֶל

Build On BNB מְחִיר(BOBBSC)

1 BOBBSC ל USDמחיר חי:

$0.00000006238
$0.00000006238$0.00000006238
-4.04%1D
USD
Build On BNB (BOBBSC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:11 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000062
$ 0.000000062$ 0.000000062
24 שעות נמוך
$ 0.000000068023
$ 0.000000068023$ 0.000000068023
גבוה 24 שעות

$ 0.000000062
$ 0.000000062$ 0.000000062

$ 0.000000068023
$ 0.000000068023$ 0.000000068023

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386$ 0.000000000008060386

-1.07%

-4.04%

-13.48%

-13.48%

Build On BNB (BOBBSC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000006238. במהלך 24 השעות האחרונות, BOBBSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000062 לבין שיא של $ 0.000000068023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOBBSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000069163117867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000008060386.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOBBSC השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Build On BNB (BOBBSC) מידע שוק

No.1640

$ 26.24M
$ 26.24M$ 26.24M

$ 58.40K
$ 58.40K$ 58.40K

$ 26.24M
$ 26.24M$ 26.24M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

100.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Build On BNB הוא $ 26.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.40K. ההיצע במחזור של BOBBSC הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.24M.

Build On BNB (BOBBSC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Build On BNBהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000262625-4.04%
30 ימים$ +0.000000004141+7.11%
60 ימים$ +0.000000031684+103.21%
90 ימים$ +0.000000044373+246.42%
Build On BNB שינוי מחיר היום

היום,BOBBSC רשם שינוי של $ -0.00000000262625 (-4.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Build On BNB שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000004141 (+7.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Build On BNB שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOBBSC ראה שינוי של $ +0.000000031684 (+103.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Build On BNB שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000044373 (+246.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Build On BNB (BOBBSC)?

בדוק את Build On BNB עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBuild On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Build On BNBההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBOBBSC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Build On BNBאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBuild On BNB לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Build On BNBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Build On BNB (BOBBSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Build On BNB (BOBBSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Build On BNB.

בדוק את Build On BNB תחזית המחיר עכשיו‏!

Build On BNB (BOBBSC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Build On BNB (BOBBSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOBBSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Build On BNB (BOBBSC)

מחפש איך לקנותBuild On BNB? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Build On BNBב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOBBSC למטבעות מקומיים

1 Build On BNB(BOBBSC) ל VND
0.0016415297
1 Build On BNB(BOBBSC) ל AUD
A$0.0000000960652
1 Build On BNB(BOBBSC) ל GBP
0.0000000461612
1 Build On BNB(BOBBSC) ל EUR
0.000000053023
1 Build On BNB(BOBBSC) ל USD
$0.00000006238
1 Build On BNB(BOBBSC) ל MYR
RM0.000000261996
1 Build On BNB(BOBBSC) ל TRY
0.00000255758
1 Build On BNB(BOBBSC) ל JPY
¥0.00000916986
1 Build On BNB(BOBBSC) ל ARS
ARS$0.00008240398
1 Build On BNB(BOBBSC) ל RUB
0.0000050272042
1 Build On BNB(BOBBSC) ל INR
0.0000054632404
1 Build On BNB(BOBBSC) ל IDR
Rp0.0010061288914
1 Build On BNB(BOBBSC) ל KRW
0.0000866383344
1 Build On BNB(BOBBSC) ל PHP
0.0000035394412
1 Build On BNB(BOBBSC) ל EGP
￡E.0.0000030260538
1 Build On BNB(BOBBSC) ל BRL
R$0.0000003393472
1 Build On BNB(BOBBSC) ל CAD
C$0.0000000860844
1 Build On BNB(BOBBSC) ל BDT
0.0000075192852
1 Build On BNB(BOBBSC) ל NGN
0.0000950914482
1 Build On BNB(BOBBSC) ל COP
$0.00024952
1 Build On BNB(BOBBSC) ל ZAR
R.0.0000010935214
1 Build On BNB(BOBBSC) ל UAH
0.0000025550848
1 Build On BNB(BOBBSC) ל VES
Bs0.0000087332
1 Build On BNB(BOBBSC) ל CLP
$0.00005982242
1 Build On BNB(BOBBSC) ל PKR
Rs0.0000175418798
1 Build On BNB(BOBBSC) ל KZT
0.0000332335688
1 Build On BNB(BOBBSC) ל THB
฿0.000002024231
1 Build On BNB(BOBBSC) ל TWD
NT$0.0000019013424
1 Build On BNB(BOBBSC) ל AED
د.إ0.0000002289346
1 Build On BNB(BOBBSC) ל CHF
Fr0.000000049904
1 Build On BNB(BOBBSC) ל HKD
HK$0.0000004871878
1 Build On BNB(BOBBSC) ל AMD
֏0.0000236195632
1 Build On BNB(BOBBSC) ל MAD
.د.م0.0000005595486
1 Build On BNB(BOBBSC) ל MXN
$0.000001163387
1 Build On BNB(BOBBSC) ל SAR
ريال0.000000233925
1 Build On BNB(BOBBSC) ל PLN
0.0000002270632
1 Build On BNB(BOBBSC) ל RON
лв0.0000002694816
1 Build On BNB(BOBBSC) ל SEK
kr0.0000005944814
1 Build On BNB(BOBBSC) ל BGN
лв0.0000001041746
1 Build On BNB(BOBBSC) ל HUF
Ft0.0000212173094
1 Build On BNB(BOBBSC) ל CZK
0.0000013093562
1 Build On BNB(BOBBSC) ל KWD
د.ك0.0000000190259
1 Build On BNB(BOBBSC) ל ILS
0.0000002108444
1 Build On BNB(BOBBSC) ל AOA
Kz0.0000568637366
1 Build On BNB(BOBBSC) ל BHD
.د.ب0.00000002351726
1 Build On BNB(BOBBSC) ל BMD
$0.00000006238
1 Build On BNB(BOBBSC) ל DKK
kr0.0000003979844
1 Build On BNB(BOBBSC) ל HNL
L0.0000016175134
1 Build On BNB(BOBBSC) ל MUR
0.0000028470232
1 Build On BNB(BOBBSC) ל NAD
$0.0000010904024
1 Build On BNB(BOBBSC) ל NOK
kr0.0000006306618
1 Build On BNB(BOBBSC) ל NZD
$0.000000106046
1 Build On BNB(BOBBSC) ל PAB
B/.0.00000006238
1 Build On BNB(BOBBSC) ל PGK
K0.0000002607484
1 Build On BNB(BOBBSC) ל QAR
ر.ق0.0000002251918
1 Build On BNB(BOBBSC) ל RSD
дин.0.0000062510998

למובן מעמיק יותר של Build On BNB, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBuild On BNB הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Build On BNB

כמה שווה Build On BNB (BOBBSC) היום?
החי BOBBSCהמחיר ב USD הוא 0.00000006238 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOBBSC ל USD?
המחיר הנוכחי של BOBBSC ל USD הוא $ 0.00000006238. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Build On BNB?
שווי השוק של BOBBSC הוא $ 26.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOBBSC?
ההיצע במחזור של BOBBSC הוא 420.69T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOBBSC?
‏‏BOBBSC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000069163117867 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOBBSC?
BOBBSC ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000008060386 USD.
מהו נפח המסחר של BOBBSC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOBBSC הוא $ 58.40K USD.
האם BOBBSC יעלה השנה?
BOBBSC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOBBSC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:56:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

