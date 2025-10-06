Pacu Jalur מחיר היום

מחיר Pacu Jalur (BOATKID) בזמן אמת היום הוא $ 0.000125, עם שינוי של 6.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOATKID ל USD הוא $ 0.000125 לכל BOATKID.

Pacu Jalur כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BOATKID. ב‑24 השעות האחרונות, BOATKID סחר בין $ 0.0001045 (נמוך) ל $ 0.000134 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BOATKID נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -12.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.09.

Pacu Jalur (BOATKID) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 26.09$ 26.09 $ 26.09 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.72K$ 124.72K $ 124.72K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 997,735,729 997,735,729 997,735,729 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Pacu Jalur הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.09. ההיצע במחזור של BOATKID הוא --, עם היצע כולל של 997735729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.72K.