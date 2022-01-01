TaskBunny (BNY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TaskBunny (BNY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TaskBunny (BNY) מידע TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. אתר רשמי: https://taskbunny.io/ מסמך לבן: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0

TaskBunny (BNY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TaskBunny (BNY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M שיא כל הזמנים: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 שפל כל הזמנים: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 מחיר נוכחי: $ 0.00231 $ 0.00231 $ 0.00231 למידע נוסף על TaskBunny (BNY) מחיר

TaskBunny (BNY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TaskBunny (BNY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BNY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BNYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BNYטוקניומיקה, חקרו אתBNYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BNY מעוניין להוסיף את TaskBunny (BNY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BNY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

TaskBunny (BNY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BNYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BNY עכשיו את היסטוריית המחירים!

BNY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BNY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BNY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BNYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

