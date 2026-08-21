קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BNKR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BNKR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על BNKR

BNKR מידע על מחיר

מה זה BNKR

BNKR אתר רשמי

BNKR טוקניומיקה

BNKR תחזית מחיר

BNKR היסטוריה

BNKR מדריך קנייה

BNKRממיר מטבעות לפיאט

BNKR ספוט

BNKR חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BNKR (BNKR) ניתוח טכני היום

BNKR (BNKR) ניתוח טכני היום

דף BNKR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BNKR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BNKR למטה.

BNKR (BNKR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0002528---5.43%-27.80%-47.78%
למידע נוסף על BNKR מחיר

BNKR זרימת הון

זרימת נטו פנימהBNKRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.00
2026-08-20-$0.04 M0.00
2026-08-19-$0.02 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17-$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BNKR

סחור ב BNKR (BNKR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BNKR מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBNKR
$0.0002528
$0.0002528$0.0002528
+0.67%
253.28M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BNKR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BNKR
BNKR
USD
USD

1 BNKR = 0.0002528 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.