Bnb Tiger Inu מחיר היום

מחיר Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000000003532, עם שינוי של 4.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBTIGER ל USD הוא $ 0.000000000003532 לכל BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu כרגע מדורג במקום #3870 לפי שווי שוק של $ 2.08M, עם היצע במחזור של 588,659.61T BNBTIGER. ב‑24 השעות האחרונות, BNBTIGER סחר בין $ 0.000000000003307 (נמוך) ל $ 0.000000000003811 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000000000011449246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000000001738887.

ביצועים לטווח קצר, BNBTIGER נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -12.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.95K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) מידע שוק

דירוג No.3870 שווי שוק $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M נפח (24 שעות) $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M אספקת מחזור 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T מקסימום היצע 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 אספקה כוללת 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 שיעור מחזור 58.86% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Bnb Tiger Inu הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.95K. ההיצע במחזור של BNBTIGER הוא 588,659.61T, עם היצע כולל של 588659610002000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53M.