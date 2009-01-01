BitMine Immersion (BMNRON) ניתוח טכני היום דף BitMine Immersion הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BMNRON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BitMine Immersion למטה. הירשם

BitMine Immersion (BMNRON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

BitMine Immersion זרימת הון זרימת נטו פנימה BMNRONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.