Bluwhale Points מחיר היום

מחיר Bluwhale Points (BLUP) בזמן אמת היום הוא $ 0.000926, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLUP ל USD הוא $ 0.000926 לכל BLUP.

Bluwhale Points כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BLUP. ב‑24 השעות האחרונות, BLUP סחר בין $ 0.000892 (נמוך) ל $ 0.000926 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BLUP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.53.

Bluwhale Points (BLUP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 22.53$ 22.53 $ 22.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 926.00K$ 926.00K $ 926.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Bluwhale Points הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.53. ההיצע במחזור של BLUP הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 926.00K.