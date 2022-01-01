BlueMove (BLUEMOVE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BlueMove (BLUEMOVE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BlueMove (BLUEMOVE) מידע BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. אתר רשמי: https://bluemove.net/ מסמך לבן: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove סייר בלוקים: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin קנה BLUEMOVEעכשיו!

BlueMove (BLUEMOVE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BlueMove (BLUEMOVE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M שיא כל הזמנים: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 שפל כל הזמנים: $ 0.007020822969645682 $ 0.007020822969645682 $ 0.007020822969645682 מחיר נוכחי: $ 0.006128 $ 0.006128 $ 0.006128 למידע נוסף על BlueMove (BLUEMOVE) מחיר

BlueMove (BLUEMOVE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BlueMove (BLUEMOVE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLUEMOVE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLUEMOVEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLUEMOVEטוקניומיקה, חקרו אתBLUEMOVEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BLUEMOVE מעוניין להוסיף את BlueMove (BLUEMOVE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BLUEMOVE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BLUEMOVE ב-MEXC עכשיו!

BlueMove (BLUEMOVE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLUEMOVEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLUEMOVE עכשיו את היסטוריית המחירים!

BLUEMOVE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BLUEMOVE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLUEMOVE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BLUEMOVEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

