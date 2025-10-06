Blubird מחיר היום

מחיר Blubird (BLU) בזמן אמת היום הוא $ 0.02124, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLU ל USD הוא $ 0.02124 לכל BLU.

Blubird כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BLU. ב‑24 השעות האחרונות, BLU סחר בין $ 0.02124 (נמוך) ל $ 0.02126 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BLU נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -3.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.99.

Blubird (BLU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 60.99$ 60.99 $ 60.99 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Blubird הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.99. ההיצע במחזור של BLU הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.12M.