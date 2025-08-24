עוד על BLT

BLT מידע על מחיר

BLT מסמך לבן

BLT אתר רשמי

BLT טוקניומיקה

BLT תחזית מחיר

BLT היסטוריה

BLT מדריך קנייה

BLTממיר מטבעות לפיאט

BLT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bit Ultra סֵמֶל

Bit Ultra מְחִיר(BLT)

1 BLT ל USDמחיר חי:

$0.004304
$0.004304$0.004304
+35.38%1D
USD
Bit Ultra (BLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:47:22 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002953
$ 0.002953$ 0.002953
24 שעות נמוך
$ 0.006196
$ 0.006196$ 0.006196
גבוה 24 שעות

$ 0.002953
$ 0.002953$ 0.002953

$ 0.006196
$ 0.006196$ 0.006196

--
----

--
----

-0.65%

+35.38%

-85.97%

-85.97%

Bit Ultra (BLT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004304. במהלך 24 השעות האחרונות, BLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002953 לבין שיא של $ 0.006196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLT השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, +35.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-85.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bit Ultra (BLT) מידע שוק

--
----

$ 20.33K
$ 20.33K$ 20.33K

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Bit Ultra הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.33K. ההיצע במחזור של BLT הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.04M.

Bit Ultra (BLT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bit Ultraהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0011248+35.38%
30 ימים$ -0.035696-89.24%
60 ימים$ -0.035696-89.24%
90 ימים$ -0.035696-89.24%
Bit Ultra שינוי מחיר היום

היום,BLT רשם שינוי של $ +0.0011248 (+35.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bit Ultra שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.035696 (-89.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bit Ultra שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BLT ראה שינוי של $ -0.035696 (-89.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bit Ultra שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.035696 (-89.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bit Ultra (BLT)?

בדוק את Bit Ultra עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Bit Ultra זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bit Ultraההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBLT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bit Ultraאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBit Ultra לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bit Ultraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bit Ultra (BLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bit Ultra (BLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bit Ultra.

בדוק את Bit Ultra תחזית המחיר עכשיו‏!

Bit Ultra (BLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bit Ultra (BLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bit Ultra (BLT)

מחפש איך לקנותBit Ultra? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bit Ultraב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BLT למטבעות מקומיים

1 Bit Ultra(BLT) ל VND
113.25976
1 Bit Ultra(BLT) ל AUD
A$0.00662816
1 Bit Ultra(BLT) ל GBP
0.00318496
1 Bit Ultra(BLT) ל EUR
0.0036584
1 Bit Ultra(BLT) ל USD
$0.004304
1 Bit Ultra(BLT) ל MYR
RM0.01811984
1 Bit Ultra(BLT) ל TRY
0.17650704
1 Bit Ultra(BLT) ל JPY
¥0.632688
1 Bit Ultra(BLT) ל ARS
ARS$5.84780176
1 Bit Ultra(BLT) ל RUB
0.3462568
1 Bit Ultra(BLT) ל INR
0.37720256
1 Bit Ultra(BLT) ל IDR
Rp70.55736576
1 Bit Ultra(BLT) ל KRW
6.0027888
1 Bit Ultra(BLT) ל PHP
0.24506976
1 Bit Ultra(BLT) ל EGP
￡E.0.20900224
1 Bit Ultra(BLT) ל BRL
R$0.0232416
1 Bit Ultra(BLT) ל CAD
C$0.00593952
1 Bit Ultra(BLT) ל BDT
0.5246576
1 Bit Ultra(BLT) ל NGN
6.61133136
1 Bit Ultra(BLT) ל COP
$17.354804
1 Bit Ultra(BLT) ל ZAR
R.0.0759656
1 Bit Ultra(BLT) ל UAH
0.17809952
1 Bit Ultra(BLT) ל VES
Bs0.598256
1 Bit Ultra(BLT) ל CLP
$4.144752
1 Bit Ultra(BLT) ל PKR
Rs1.22027008
1 Bit Ultra(BLT) ל KZT
2.301564
1 Bit Ultra(BLT) ל THB
฿0.13970784
1 Bit Ultra(BLT) ל TWD
NT$0.13140112
1 Bit Ultra(BLT) ל AED
د.إ0.01579568
1 Bit Ultra(BLT) ל CHF
Fr0.0034432
1 Bit Ultra(BLT) ל HKD
HK$0.0335712
1 Bit Ultra(BLT) ל AMD
֏1.64270768
1 Bit Ultra(BLT) ל MAD
.د.م0.03882208
1 Bit Ultra(BLT) ל MXN
$0.08014048
1 Bit Ultra(BLT) ל SAR
ريال0.01614
1 Bit Ultra(BLT) ל PLN
0.0157096
1 Bit Ultra(BLT) ל RON
лв0.01867936
1 Bit Ultra(BLT) ל SEK
kr0.04118928
1 Bit Ultra(BLT) ל BGN
лв0.00718768
1 Bit Ultra(BLT) ל HUF
Ft1.46693232
1 Bit Ultra(BLT) ל CZK
0.09068528
1 Bit Ultra(BLT) ל KWD
د.ك0.00131272
1 Bit Ultra(BLT) ל ILS
0.01446144
1 Bit Ultra(BLT) ל AOA
Kz3.92339728
1 Bit Ultra(BLT) ל BHD
.د.ب0.001622608
1 Bit Ultra(BLT) ל BMD
$0.004304
1 Bit Ultra(BLT) ל DKK
kr0.0275456
1 Bit Ultra(BLT) ל HNL
L0.11267872
1 Bit Ultra(BLT) ל MUR
0.19785488
1 Bit Ultra(BLT) ל NAD
$0.07587952
1 Bit Ultra(BLT) ל NOK
kr0.0436856
1 Bit Ultra(BLT) ל NZD
$0.0073168
1 Bit Ultra(BLT) ל PAB
B/.0.004304
1 Bit Ultra(BLT) ל PGK
K0.01790464
1 Bit Ultra(BLT) ל QAR
ر.ق0.01566656
1 Bit Ultra(BLT) ל RSD
дин.0.43289632

Bit Ultra מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bit Ultra, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBit Ultra הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bit Ultra

כמה שווה Bit Ultra (BLT) היום?
החי BLTהמחיר ב USD הוא 0.004304 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLT ל USD?
המחיר הנוכחי של BLT ל USD הוא $ 0.004304. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bit Ultra?
שווי השוק של BLT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLT?
ההיצע במחזור של BLT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLT?
‏‏BLT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLT?
BLT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLT הוא $ 20.33K USD.
האם BLT יעלה השנה?
BLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:47:22 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BLT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BLT
BLT
USD
USD

1 BLT = 0.004304 USD

מסחרBLT

USDTBLT
$0.004304
$0.004304$0.004304
+35.73%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד