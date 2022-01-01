BloodLoop (BLS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BloodLoop (BLS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BloodLoop (BLS) מידע Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. אתר רשמי: https://www.bloodloop.com מסמך לבן: https://whitepaper.bloodloop.com סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 קנה BLSעכשיו!

BloodLoop (BLS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BloodLoop (BLS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 103.79K ההיצע הכולל: $ 306.25M אספקה במחזור: $ 52.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 693.00K שיא כל הזמנים: $ 0.53828 שפל כל הזמנים: $ 0.002321996956296167 מחיר נוכחי: $ 0.00198 למידע נוסף על BloodLoop (BLS) מחיר

BloodLoop (BLS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BloodLoop (BLS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLSטוקניומיקה, חקרו אתBLSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BloodLoop (BLS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLS עכשיו את היסטוריית המחירים!

