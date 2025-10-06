BlockBuddies מחיר היום

מחיר BlockBuddies (BLBD) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000561, עם שינוי של 8.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLBD ל USD הוא $ 0.0000561 לכל BLBD.

BlockBuddies כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BLBD. ב‑24 השעות האחרונות, BLBD סחר בין $ 0.0000561 (נמוך) ל $ 0.000061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BLBD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -71.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.01.

BlockBuddies (BLBD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 21.01$ 21.01 $ 21.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של BlockBuddies הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.01. ההיצע במחזור של BLBD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.10K.