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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Moonbirds, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Moonbirds, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Moonbirds (BIRB) ניתוח טכני היום

Moonbirds (BIRB) ניתוח טכני היום

דף Moonbirds הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BIRB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Moonbirds למטה.

Moonbirds (BIRB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0552--+11.96%-6.41%-58.16%
למידע נוסף על Moonbirds מחיר

Moonbirds אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Moonbirds במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 4
נייטרלי 7
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 1קנה 11
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 6קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05525
0.05524
R2
0.05524
0.05524
R1
0.05524
0.05524
PP
0.05523
0.05523
S1
0.05523
0.05523
S2
0.05522
0.05523
S3
0.05522
0.05522

Moonbirds אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.81M
$5.89 M
$6.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Moonbirds זרימת הון

זרימת נטו פנימהBIRBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.06
2026-08-20$0.00 M0.05
2026-08-19$0.01 M0.05
2026-08-18$0.02 M0.05
2026-08-17-$0.01 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Moonbirds

סחור ב Moonbirds (BIRB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Moonbirds מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBIRB
$0.05514
$0.05514$0.05514
+1.50%
1.00M (USDT)
/USDCBIRB
$0.05533
$0.05533$0.05533
+1.78%
14.01M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BIRB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BIRB
BIRB
USD
USD

1 BIRB = 0.0552 USD

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