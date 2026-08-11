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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BIO Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BIO Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BIO Protocol (BIO) ניתוח טכני היום

BIO Protocol (BIO) ניתוח טכני היום

דף BIO Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BIO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BIO Protocol למטה.

BIO Protocol (BIO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03107--+25.18%+10.96%-7.70%
למידע נוסף על BIO Protocol מחיר

BIO Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BIO Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03108
0.03107
R2
0.03107
0.03106
R1
0.03106
0.03106
PP
0.03105
0.03105
S1
0.03104
0.03104
S2
0.03103
0.03104
S3
0.03102
0.03103

BIO Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.09M
$3.09 M
$3.01 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.33 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.33 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.37 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.38 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BIO Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהBIOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.03
2026-08-20-$0.06 M0.03
2026-08-19$0.08 M0.03
2026-08-18$0.07 M0.02
2026-08-17-$0.05 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BIO Protocol

סחור ב BIO Protocol (BIO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BIO Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBIO
$0.03109
$0.03109$0.03109
+1.40%
7.65M (USDT)
/USDCBIO
$0.03108
$0.03108$0.03108
+1.40%
1.88M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BIO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.03107 USD

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