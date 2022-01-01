BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) מידע BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. אתר רשמי: https://bossfighters.game/ מסמך לבן: https://wiki.bossfighters.game/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 קנה BFTOKENעכשיו!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 192.09K $ 192.09K $ 192.09K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 103.90M $ 103.90M $ 103.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M שיא כל הזמנים: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 שפל כל הזמנים: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 מחיר נוכחי: $ 0.0018488 $ 0.0018488 $ 0.0018488 למידע נוסף על BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) מחיר

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BFTOKEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BFTOKENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BFTOKENטוקניומיקה, חקרו אתBFTOKENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BFTOKEN מעוניין להוסיף את BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BFTOKEN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BFTOKEN ב-MEXC עכשיו!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BFTOKENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BFTOKEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

BFTOKEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BFTOKEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BFTOKEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BFTOKENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

