BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0016598. במהלך 24 השעות האחרונות, BFTOKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0016463 לבין שיא של $ 0.0018123, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFTOKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08334376693291244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000544858445927759.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFTOKEN השתנה ב -8.41% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) מידע שוק
No.2754
$ 169.71K
$ 169.71K$ 169.71K
$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
102.25M
102.25M 102.25M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
10.22%
ETH
שווי השוק הנוכחי של BOSS FIGHTERS הוא $ 169.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.38K. ההיצע במחזור של BFTOKEN הוא 102.25M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BOSS FIGHTERSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000069732
-4.03%
30 ימים
$ +0.0007924
+91.35%
60 ימים
$ -0.0118122
-87.68%
90 ימים
$ -0.0176902
-91.43%
BOSS FIGHTERS שינוי מחיר היום
היום,BFTOKEN רשם שינוי של $ -0.000069732 (-4.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BOSS FIGHTERS שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0007924 (+91.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BOSS FIGHTERS שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BFTOKEN ראה שינוי של $ -0.0118122 (-87.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BOSS FIGHTERS שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0176902 (-91.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)?
BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.
BOSS FIGHTERS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BOSS FIGHTERSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBFTOKEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOSS FIGHTERSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOSS FIGHTERS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
BOSS FIGHTERSתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOSS FIGHTERS.
הבנת הטוקנומיקה של BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BFTOKEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)
מחפש איך לקנותBOSS FIGHTERS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOSS FIGHTERSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.