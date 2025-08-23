עוד על BFTOKEN

BOSS FIGHTERS סֵמֶל

BOSS FIGHTERS מְחִיר(BFTOKEN)

$0.0016606
-4.03%1D
USD
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:24:58 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) מידע על מחיר (USD)

$ 0.0016463
24 שעות נמוך
$ 0.0018123
גבוה 24 שעות

-8.41%

-4.03%

+7.00%

+7.00%

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0016598. במהלך 24 השעות האחרונות, BFTOKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0016463 לבין שיא של $ 0.0018123, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFTOKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08334376693291244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000544858445927759.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFTOKEN השתנה ב -8.41% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) מידע שוק

No.2754

10.22%

ETH

שווי השוק הנוכחי של BOSS FIGHTERS הוא $ 169.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.38K. ההיצע במחזור של BFTOKEN הוא 102.25M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BOSS FIGHTERSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000069732-4.03%
30 ימים$ +0.0007924+91.35%
60 ימים$ -0.0118122-87.68%
90 ימים$ -0.0176902-91.43%
BOSS FIGHTERS שינוי מחיר היום

היום,BFTOKEN רשם שינוי של $ -0.000069732 (-4.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BOSS FIGHTERS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0007924 (+91.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BOSS FIGHTERS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BFTOKEN ראה שינוי של $ -0.0118122 (-87.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BOSS FIGHTERS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0176902 (-91.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)?

בדוק את BOSS FIGHTERS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BOSS FIGHTERSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBFTOKEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOSS FIGHTERSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOSS FIGHTERS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BOSS FIGHTERSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOSS FIGHTERS.

בדוק את BOSS FIGHTERS תחזית המחיר עכשיו‏!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BFTOKEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

מחפש איך לקנותBOSS FIGHTERS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOSS FIGHTERSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BFTOKEN למטבעות מקומיים

1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל VND
43.677637
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל AUD
A$0.002539494
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל GBP
0.001228252
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל EUR
0.00141083
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל USD
$0.0016598
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל MYR
RM0.00697116
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל TRY
0.068035202
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל JPY
¥0.2439906
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל ARS
ARS$2.227916344
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל RUB
0.134211428
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל INR
0.145265696
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל IDR
Rp26.770963994
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל KRW
2.305263024
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל PHP
0.094044268
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל EGP
￡E.0.080516898
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל BRL
R$0.008979518
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל CAD
C$0.002290524
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל BDT
0.201931268
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל NGN
2.53791719
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל COP
$6.6392
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל ZAR
R.0.029146088
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל UAH
0.06879871
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל VES
Bs0.232372
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל CLP
$1.593408
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל PKR
Rs0.470586496
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל KZT
0.888059392
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל THB
฿0.053794118
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל TWD
NT$0.050574106
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל AED
د.إ0.006091466
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל CHF
Fr0.00132784
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל HKD
HK$0.012963038
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל AMD
֏0.635437832
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל MAD
.د.م0.0149382
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל MXN
$0.030822486
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל SAR
ريال0.00622425
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל PLN
0.006041672
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל RON
лв0.007153738
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל SEK
kr0.015784698
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל BGN
лв0.002771866
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל HUF
Ft0.563402512
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל CZK
0.034806006
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל KWD
د.ك0.000506239
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל ILS
0.005576928
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל AOA
Kz1.513023886
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל BHD
.د.ب0.0006257446
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל BMD
$0.0016598
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל DKK
kr0.010572926
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל HNL
L0.043453564
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל MUR
0.075753272
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל NAD
$0.029096294
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל NOK
kr0.016714186
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל NZD
$0.00282166
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל PAB
B/.0.0016598
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל PGK
K0.007004356
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל QAR
ر.ق0.006025074
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ל RSD
дин.0.166162578

BOSS FIGHTERS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BOSS FIGHTERS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBOSS FIGHTERS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BOSS FIGHTERS

כמה שווה BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) היום?
החי BFTOKENהמחיר ב USD הוא 0.0016598 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BFTOKEN ל USD?
המחיר הנוכחי של BFTOKEN ל USD הוא $ 0.0016598. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOSS FIGHTERS?
שווי השוק של BFTOKEN הוא $ 169.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BFTOKEN?
ההיצע במחזור של BFTOKEN הוא 102.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BFTOKEN?
‏‏BFTOKEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08334376693291244 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BFTOKEN?
BFTOKEN ‏‏רשם מחירATL של 0.000544858445927759 USD.
מהו נפח המסחר של BFTOKEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BFTOKEN הוא $ 55.38K USD.
האם BFTOKEN יעלה השנה?
BFTOKEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BFTOKEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:24:58 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

