BERA (BERA) ניתוח טכני היום דף BERA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BERA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BERA למטה. הירשם

BERA (BERA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1681 -- +18.63% -12.22% -55.06%

BERA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BERA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 21 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1692 0.1687 R2 0.1687 0.1683 R1 0.1683 0.1681 PP 0.1677 0.1677 S1 0.1674 0.1674 S2 0.1668 0.1672 S3 0.1665 0.1668

BERA אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.06M $3.88 M $3.94 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.23 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.25 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.71 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.73 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. BERA זרימת הון זרימת נטו פנימה BERAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.17 2026-08-20 -$0.11 M 0.16 2026-08-19 -$0.12 M 0.15 2026-08-18 -$0.12 M 0.15 2026-08-17 -$0.04 M 0.15 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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